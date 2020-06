Corona krijgt zomerbars niet klein: Bar Bricolage is er bijna klaar voor en Drongen krijgt een strand Sabine Van Damme

11 juni 2020

11u45 2 Gent Ongetwijfeld komen er nog meer, maar zomerbar Bar Bricolage aan de Chinastraat is alvast klaar voor een corona-proof editie. Drongen krijgt zelfs een heus strand als zomerbar, aan de Keiskant. Creativiteit zit bij de ondernemers duidelijk in het bloed.

Bij Cafetaria Keiskant in Drongen, achter de sporthal, is het deze zomer feest. Ook die cafetaria heeft het uiteraard zwaar te verduren gehad door de lockdown, maar uitbater Tonny Verhaeghe pakt nu uit met een heuse beach bar. Het zand is geleverd en uitgestrooid, de palmbomen staan klaar, het is enkel nog wachten op de zon. Die belooft aanwezig te zijn op de opening, nu zaterdag om half 11. Als het te druk wordt aan de kust en de Blaarmeersen, kunnen we dus nog in Drongen terecht om met de voeten in het zand te zitten.

Ook Bar Bricolage aan de Chinastraat is in volle voorbereiding. Zij openen een week later, op 18 juni. De mannen van Refu Interim helpen er met de opbouw van de bar, waar meer afstand dan anders tussen de tafels moet worden voorzien. Ook mondmaskers en handgels zullen er aanwezig zijn, en vooraf reserveren is verplicht. Maar toch, zomerbars laten zich niet tegenhouden door corona. Ongetwijfeld komen er nog wel enkele aan de oppervlakte.