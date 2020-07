Corona-fietsstraat Henleykaai-Neermeerskaai opgeheven: “Weer te veel auto’s op de weg” Wietske Vos

09 juli 2020

12u15 0 Gent Eind april voerde het stadsbestuur op drie locaties een tijdelijke fiets- of voetgangersstraat in om fietsers en wandelaars meer ruimte te geven om de regels rond social distancing te volgen. Sinds deze week is de situatie aan de Henleykaai en Neermeerskaai weer genormaliseerd. Op de andere 2 locaties blijft de tijdelijke aanpassing nog gehandhaafd.

Eind april, in volle lockdown, besloot de stad Gent op 3 locaties langs het water meer ruimte te creëren. Op deze plekken passeerden de vele wandelaars en fietsers elkaar soms rakelings en was het niet mogelijk de corona-afstandsregels te volgen. De Ferdinand Lousbergskaai werd gedeeltelijk eenrichtingsverkeer en omgevormd tot een voetgangersweg. De assen Groendreef-Gerard Willmotlaan en de Henleykaai-Neermeerskaai werden allebei fietsstraten.

Deze aanpassingen waren mogelijk omdat er beduidend minder autoverkeer was. “We evalueren de situatie op deze 3 locaties telkens op het eind van de maand”, klinkt het bij het kabinet van schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Aan de as Henleykaai-Neermeerskaai stelden we eind juni vast dat het aantal auto’s op de rijweg te hoog werd. Daarom hebben we de situatie daar sinds begin deze week opnieuw genormaliseerd.”

Aan de Lousbergskaai en de Groendreef blijft de tijdelijke situatie tot nader order gehandhaafd.