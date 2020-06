Corona-editie van 123-piano uit startblokken met ‘Mia’ in de Muide Wietske Vos Sabine Van Damme

12 juni 2020

22u30 2 Gent Vanop een mobiele pianowagen speelde een pianist vanavond het bekende Gorki-nummer ‘Mia’ voor de bewoners van een huis op de Muide. Door corona is de achtste editie van het pianofestival 123-piano , waarbij opvallende piano’s in het Gentse stadsbeeld verschijnen, anders dan anders. Nu kan iedereen een liedje aanvragen voor de mobiele piano. Deze piano rijdt op bepaalde tijdstippen naar verschillende Gentse buurten.

Jean-Marie en Miep L’Ecluse, inwoners van de New-Yorkstraat, keken vanavond (quasi) verrast op toen singer-songwriter en bezieler van 123-piano Frederik Sioen voor hun deur stond. “Met dit liedje aan een willekeurige voordeur wil de burgemeester jullie en alle Gentenaars bedanken voor de inspanningen die iedereen heeft geleverd om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, zo verklaarde Sioen zijn komst. En prompt konden Jean-Marie en Miep genieten van het Gorki-nummer ‘Mia’, gespeeld door een pianist vanop een grote omgebouwde gocart met daarop een piano gemonteerd. Wielerfan Sioen fungeerde voor de gelegenheid als een van de fietskrachten die het gevaarte tot in de Muide bracht.

Wat hebben deze Gentenaars speciaal gedaan tegen corona? “Wel, we zijn ons kot niet uit geweest”, aldus Jean-Marie L’Ecluse. “Echt totaal niet. De bubbel van vier hebben we aan ons laten voorbijgaan. Pas morgen (zaterdag, nvdr) zien we onze kinderen en kleinkinderen terug, voor het eerst in drie maanden.”

Liedje aanvragen

123-piano is sinds 2013 een begrip in Gent. Door een piano van goede kwaliteit neer te zetten in publieke ruimtes, verspreid over de stad, stimuleren de organisatoren het contact tussen pianisten, bewoners en voorbijgangers. Nu het door corona niet toegelaten is om iedereen op dezelfde piano te laten spelen, kun je een liedje aanvragen voor de mobiele piano. Deze kwam vandaag langs in de Muide, en rijdt nog op 19 juni door de Brugse Poort en op 26 juni door een (eerste) deel van het centrum. Woon je in een van deze buurten, dan kun je een liedje aanvragen ten laatste om 14 uur van de dag vóór de tocht.