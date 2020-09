Copacobana gaat door, coronaproof, met reservaties en op een andere locatie Sabine Van Damme

07 september 2020

13u06 4 Gent Niet in het Rozebroekenpark, maar wel een échte Copacobana. Het culturele leven in Gent komt eindelijk weer op gang. Goed nieuws dus voor festivalliefhebbers, al zal het allemaal wat anders verlopen dan we gewoon zijn. Zo moeten er (gratis) kaarten gereserveerd worden, omdat de capaciteit beperkt is.

Copacobana gaat dus door, op 18,19 en 20 september. Dat is nu eindelijk 100% zeker. Het zomerse festival verhuist wel, maar niet ver. Ze blijven op de Antwerpsesteenweg, maar 5 minuutjes verder richting Oostakker. Antwerpsesteenweg 1102 is the place to be, vlak bij de Mediamarkt, achter de Colmar. De organisatoren zullen dat de gekende sfeer creëren, en er zal opnieuw live muziek zijn, kinderanimatie én performances. Maar het publiek zal wel in de eigen bubbel zitten, zoals dat tegenwoordig standaard moet.

Om dat georganiseerd te krijgen – en omdat het aantal plaatsen beperkt is – kan de organisatie niet anders dan met reservaties werken. Je betaalt 10, 16 of 25 euro, afhankelijk van de timing waarop je wil gaan (middag, vooravond of avond). Dat geld krijg je helemaal terugbetaald in drank of eten. Reserveren kan nu al, maar het programma is nog niet helemaal af. “Door de huidige omstandigheden is het voor ons programmatieteam een nog grotere uitdaging dan voorgaande jaren om een kwaliteitsvol programma samen te stellen, maar we zijn er bijna”, klinkt het. “We kunnen wel met de hand op hart beloven dat we niet afstappen van waar ons hart ligt: een echte Copa sfeer, met de gekende performances, ontmoeting en gezelligheid.”

Zodra groepen of artiesten vastgelegd zijn, verschijnen die op de Facebookpagina van Copacobana. Tickets kopen kan hier, en Copacobana is ook nog op zoek naar vrijwilligers die het hele weekend willen meewerken. Die kunnen zich hier aanmelden.

