Copacobana-festival in juni is zeer onzeker

Erik De Troyer

08 april 2020

14u16 0 Gent De kans dat er eind juni een Copacobana-festival zal plaatsvinden is klein. “Door de coronatoestanden zijn we nog niet aan de organisatie van het festival begonnen. De kans dat het gewoon doorgaat zoals gepland is zeer klein”, zegt organisator Joachim Matthys van vzw Anamma.

Copacobana is een jaarlijkse afspraak eind juni aan het Rozebroekenzwembad in Sint-Amandsberg. Het gratis festival in het laatste weekend van juni is snel een vaste waarde geworden voor veel Gentenaars. Elke editie lokte meer volk. Vorig jaar klokte het weekend af op naar schatting 60.000 bezoekers.

“We hebben een heel raar jaar achter de rug”, verduidelijkt Joachim Matthys. “We hebben lang onderhandeld met de stad en waren er nog maar pas uit toen de coronacrisis uitbrak. Sindsdien ligt onze organisatie zo goed als stil. We hebben geen acts geboekt en moeten dus ook niemand afzeggen. We hebben ook nog geen materiaal gehuurd. We hebben net twee jaar achter de rug die financieel zeer lastig waren en dit helpt natuurlijk niet. We huren een magazijn en een bureel en hebben vaste werkingskosten die blijven doorlopen. Ik denk dat de kans zeer klein is dat Copacobana in juni zal kunnen plaatsvinden. Hopelijk heb ik het verkeerd. Het is nog drie maanden natuurlijk en we zijn zeer flexibel. We kunnen dat snel organiseren. We hopen ook op snelle duidelijkheid van de nationale veiligheidsraad.”

In afwachting kijkt de vzw Anamma wel al of er een mogelijkheid is om het festival te verschuiven. Ook een editie op kleinere schaal behoort tot de pistes.