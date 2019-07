Copacobana en stad Gent op ramkoers: “Geen betalende evenementen op ons domein” Erik De Troyer

02 juli 2019

18u04 4 Gent Het Copacobana-festival en de stad Gent lijken op ramkoers te liggen. De organisatoren overwegen van hun evenement een betalend festival te maken indien de stad Gent niet met subsidies over de brug komt. De stad reageert. “Wie op ons domein een evenement organiseert, mag geen toegang vragen.”

Zo’n 60.000 feestvierders zakten afgelopen weekend af naar het gratis festival Copacobana in het Rozebroekenpark in Sint-Amandsberg. Een succes, maar wel met een paar schoonheidsfoutjes. Het systeem met drankkaarten kampte met problemen door de hitte en de bars konden de vraag naar drankjes niet aan. De organisatoren van het festival gaven eerder al aan tegen limieten te botsen. Ze wilden het festival van drie naar vier dagen uitbreiden om zo te kunnen teren op extra inkomsten. De stad weigerde.

“We moeten professionaliseren”, zei organisator Joachim Matthys daar maandag over. “Eigenlijk hebben we twee halftijdse krachten nodig voor communicatie en administratie. Dat kan niet zonder subsidies. Tot nu toe krijgen we 7.500 euro per jaar van de dienst Feestelijkheden, maar daarmee kunnen we maar net onze elektriciteitsfactuur betalen. Die overeenkomst loopt ook af. We hebben ook geen reserves om een mindere editie op te vangen.” Copacobana diende daarom een subsidie-aanvraag in voor 200.000 euro gespreid over drie jaar. De kans dat de stad zo’n bedrag zomaar op tafel zal leggen, lijkt echter erg klein.

Geen toegansgeld

Schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a) reageert nu ook en maakt meteen duidelijk dat een betalend festival er niet zal komen op terreinen van de stad. “Als stad hebben we de richtlijn dat wie evenementen organiseert op openbaar domein geen toegangsgeld vraagt. Er wordt daar slechts bij hoogste uitzondering van afgeweken, denk maar aan de concerten van Leonard Cohen en Björk op het Sint-Pietersplein.”

“Ik ben er van op de hoogte van Copacobana een hogere subsidie vraagt. De budgetbesprekingen voor de komende jaren moeten nog plaatsvinden. Ik engageer mij om, in overleg met de organisatie, te bekijken hoe we de toekomst van het festival veilig kunnen stellen”, zegt ze.

Daarmee stelt de stad haar veto om een betalend festival te maken van Copacobana. Veel zal dus afhangen van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de stad. Het festival gaf zelf al aan geen vragende partij te zijn om het festival te verhuizen of betalend te maken. Het worden dus spannende maanden voor Copacobana. De budgetbesprekingen zouden in september afgerond moeten zijn.