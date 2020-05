Consouling Store als een van de enige winkels in Gent nog niet open: “We willen niet dat klanten teleurgesteld afdruipen” Lennert Hoedaert

12 mei 2020

08u44 9 Gent Sinds maandag mogen alle winkels in ons land weer open. De deuren van de Gentse platenzaak Consouling Store in de Baudelostraat blijven echter nog dicht. Daarvoor heeft uitbater Mike Keirsbilck (37) twee goede redenen: thuisonderwijs voor zijn kinderen en de hechte band met zijn klanten. Pas in juni zal de winkel wellicht weer echt open gaan, met privéslots per ‘bubbel’.

“De belangrijkste reden is dat onze gezinssituatie dit bijna onmogelijk maakt. Wij geven momenteel thuis les aan onze twee dochters van 10 jaar en zij verdienen al onze aandacht”, kondigde Consouling Store aan. “Bij sommige leerstof moet ik me in de haren krabben, thuisonderwijs vergt veel inspanningen. Deze periode is bovendien traumatiserend voor kinderen, en dan willen we ze niet aan hun lot overlaten”, legt Mike verder uit.

Dat het dezer dagen moeilijk is voor kleine zelfstandigen om werk, kinderen én huishouden te combineren, hoef je Mike niet uit te leggen. “Het is zeer uitdagend. Ik ben dagelijks bezig met de kinderen tot 4 à 5 uur in de namiddag, daarna begint mijn werk voor de winkel en het label (Mike runt ook nog het label Consouling Sounds, red.): e-mails beantwoorden, pakjes maken, nieuwe stock verwerken, projecten verzetten en opnieuw verzetten. Daarnaast nog een winkel openhouden, is voorlopig niet mogelijk.”

We willen dat mensen alleen in hun bubbel binnen komen. Zo kunnen we hen de kans geven om rustig rond te kijken en het winkelen veilig houden. Op die manier willen we de funshopping wat behouden Mike Keirsbilck

De aankondiging van de verlengde sluiting kon op veel begrip van zijn klanten rekenen. Die zijn voor Mike de tweede goede reden om nog niet te openen: bij Consouling Store is het aspect ‘funshoppen’, zeg maar de winkelervaring, superbelangrijk. “Bij ons is shoppen niet zomaar oppikken. Klanten nemen hier graag de tijd om rond te kijken en een plaat te checken. We willen vermijden dat er een rij op straat staat of mensen teleurgesteld moeten afdruipen. Je riskeert op die manier klanten kwijt te geraken.”

Reserveren

Daarom opent Consouling Store dus voorlopig niet. Wat wel kan, is bestellen op de webshop van de winkel, op afspraak wat je kocht komen afhalen of aan huis laten leveren. “We werken aan een reservatiesysteem om vanaf juni te komen winkelen op afspraak, dit volgens de huidige richtlijnen van de overheid: maximum een halfuur, handen ontsmetten en eventueel een mondmasker dragen. Uiteraard gaan we zelf ook het goede voorbeeld geven”, stelt Mike.

Over sommige klanten maak ik me zorgen. We hebben hier een vertrouwensrelatie, ik ben soms een beetje de psycholoog. Ik stuur hen nu af en toe een berichtje, maar zal veel geruster zijn als ik iedereen opnieuw kan ontvangen Mike Keirsbilck

“We plannen een soort privéslot. Lief, kinderen of vriendin kunnen wel mee, we willen dat mensen alleen in hun bubbel binnen komen. Zo kunnen we hen de kans geven om rustig rond te kijken en het winkelen veilig houden. Op die manier willen we de funshopping nog wat behouden. Klanten kunnen in dat halfuurtje vragen stellen, tips vragen, en even babbelen. Binnen en buiten, dat willen we echt niet”, klinkt het. “De winkel is nu nog een half warenhuis, dus geef ons nog even de tijd om onszelf opnieuw te organiseren.”

Eigen mondmaskers

Draait de webshop ondertussen goed bij de klanten? “De eerste veertien dagen van de lockdown bijna niet, het was alsof iedereen bevroren was. Sinds een paar weken komen de bestellingen weer op gang. De helft van ons klantenbestand is internationaal en we konden gelukkig nog naar landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK verzenden, sinds deze week ook weer naar de VS, Canada, Rusland, China en Brazilië.” Ook opvallend: de eigen mondmaskers die Consouling Store liet maken, waren in drie dagen tijd uitverkocht. “Ondertussen is er een tweede lichting te verkrijgen op de site”, zegt Mike nog.

Op de vraag of Mike na al die tijd zijn vaste klanten en koffiedrinkers mist, volgt een logisch antwoord: ja. “In die mate zelfs dat ik me zorgen maak over sommigen. We hebben hier een soort vertrouwensrelatie met de klanten, ik ben dan het luisterend oor en soms zelfs een beetje de psycholoog. Ik stuur hen nu af en toe een berichtje, maar ik zal veel geruster zijn als ik iedereen opnieuw kan ontvangen. Het is hier veel gezelliger met iedereen die koffie drinkt aan de toog. Ik zal dus zeer blij zijn als we Covid-19 klein krijgen.”