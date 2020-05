Conflict Broeders van Liefde heeft geen impact op psychiatrisch centrum Dr. Guislain: “We zijn voor onze werking niet afhankelijk van Rome” Cedric Matthys

06 mei 2020

18u05 1 Gent Dat de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde zich in ons land niet langer ‘ katholiek’ mogen noemen, is ook in Gent ingeslagen als een bom. Met het Dr. Guislaincentrum beheert de organisatie één van de grootste psychiatrische centra van de stad. “Onze werking komt niet in gevaar”, sust voorzitter Raf De Rycke.

Moet Dr. Guislain binnenkort de eigen gebouwen kopen van Rome? Het is een bizarre vraag die de jongste dagen de ronde doet. Na een dispuut rond het toestaan van euthanasie omwille van psychisch lijden besliste Rome dat het psychiatrisch centrum zich niet langer ‘katholiek’ mag noemen. Net als 11 andere psychiatrische ziekenhuizen in ons land wordt Dr. Guislain verstoten. Een beslissing die Raf De Rycke uiteraard betreurt, al verandert er volgens de voorzitter van de vzw Organisatie Broeders van Liefde in de praktijk niets.

“Uiteraard waren het de broeders die hier destijds alles opgestart hebben", legt De Rycke uit, “maar doorheen de tijd zijn die initiatieven, de gebouwen en de rest van het patrimonium opgegaan in vzw’s gerund door broeders en leken. Mocht het ooit tot een proces komen, dan heeft Rome geen been om op te staan. Ze verwijzen naar het kerkelijk recht, maar dat is helemaal niet van toepassing in onze rechtbanken. Daar geldt het burgerlijk recht. Het patrimonium is wel degelijk onze eigendom.”

Geldkraan

De Rycke duidde eerder in onze krant dat het geschil tussen Rome en de Belgische afdeling meer is dan een louter ethische kwestie. Door de jaren heen nam het aantal broeders af en slonken de geldstromen richting Rome. Door nu het patrimonium op te eisen, wil Rome de inkomsten opnieuw opkrikken. “In tegenstelling tot wat velen denken, zijn we voor onze werking niet afhankelijk van Rome”, aldus De Rycke. “We worden ondersteund door de Belgische staat en via giften. Aangezien we zowel beschikken over onze eigen budgetten als over onze eigen gebouwen, hoeft ons personeel niks te vrezen. De tewerkstelling komt niet in het gedrang en ook onze visietekst rond euthanasie verandert niet.”

Tot slot vallen de Sint-Paulusscholen, nachtopvang Triest en heel wat andere Gentse instellingen niet onder de bestreden beslissing. Ze heeft enkel betrekking op de psychiatrische ziekenhuizen, maar ook die moeten zich dus geen zorgen maken.