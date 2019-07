Confetti De Dagelijkse Feestenkijk van Kurt Kurt Burgelman

22 juli 2019

19u02 2

Enkele dagen geleden schreef ik al over de professionele organisatie van de Gentse Feesten. We zijn nog niet halfweg en mijn woorden werden al meermaals bewezen. Overal doen organisatoren, stadsbestuur en politiediensten hun best om bij te sturen waar nodig. De politie rolde al een zakkenrollersbende op en viste zwemmers uit de Leie, het stadsbestuur en het Rode Kruis werken koortsachtig maatregelen uit om de nakende hittegolf het hoofd te bieden en de pleinorganisatoren zijn naarstig op zoek naar extra ijsblokjes om hun tapinstallaties met deze hoge temperaturen koel te houden. Van ons, de feesters, wordt enkel verwacht dat we ons amuseren, we hoeven ons nergens iets van aan te trekken. Dat we met z’n allen onze pintjes moeten kopen aan de bars op de pleinen om zo de GF gratis te houden, is een raad die nog steeds massaal in de wind wordt geslagen, getuige de lange files aan de nachtwinkels. Mong Cocquyt, de Gentse nachtburgemeester, bouwde met zijn kornuiten het buskot aan Sint-Jacobs om tot nachtwinkel en verkoopt daar nu onder andere goedkopere pintjes. Om de nachtwinkel-beleving compleet te maken, hebben ze zelfs een constant telefonerende Pakistaan achter de kassa gezet. Mong kwam in het verleden al met ludieke acties op de proppen om problemen in onze stad aan te kaarten. Steeds grappig, nooit agressief en ook dit keer weer geslaagd. Tine Heyse, onze groene schepen van onder meer milieu, deed haar bijdrage door confetti af te schaffen. Er was sinds de paardenkoetsen niets meer verboden door de schepenen van haar partij en dat moet gewrongen hebben. Mardi Gras, een carnavalesk evenement op het Emile Braunplein, veroorzaakte volgens de schepen vorig jaar ei zo na een natuurramp door het gooien van papiersnippers en dus wordt dat verboden. Hou groene Tine a.u.b. weg uit Aalst en Rio de Janeiro!