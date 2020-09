Concertzaal De Bijloke eindelijk klaar: topakoestiek in oudste concertzaal ter wereld Wietske Vos

02 september 2020

17u11 0 Gent Oud en spiksplinternieuw in één: na een verbouwing van een jaar is de concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke eindelijk klaar. Het verbluffende resultaat, zowel akoestisch als visueel, kostte net geen 7 miljoen euro.

Liefhebbers van klassieke muziek die concerten bijgewoond hebben in De Bijloke, weten dat dit niet altijd een onverdeeld genoegen was: heel wat details van de muziek waren niet (overal) hoorbaar, de stoelen zaten niet comfortabel en het tochtte er hier en daar. Toch had de zaal jarenlang zijn verdienste, maar door de recente verbouwing is De Bijloke nu omgevormd tot een state-of-the-art concertzaal met internationale allure en vooral… een onberispelijke akoestiek. (Lees verder onder de foto).

Vooral opvallend is het graafwerk dat werd verricht: de hele vloer van de zaal werd maar liefst 1,20 uitgediept. Het podium werd meer dan tien meter naar voor geschoven en erachter werden koorbanken gemonteerd. Deze zijn voor het publiek toegankelijk. Alle wanden van de zaal werden bekleed met lambriseringen, om het negatieve effect van de scheve muren op de akoestiek, recht te trekken. Het prachtige 13de-eeuwse dakgebinte van de voormalige ziekenhuiszaal bleef intact.

Transparantie

Symfonieorkest Vlaanderen, huisorkest van De Bijloke, repeteerde tijdens de perspreview stukken uit ‘Porgy & Bess’ van George Gershwin, in arrangement van Ferrington. Hoe voelt de nieuwe zaal voor musici? “Heel fijn”, aldus violiste Veerle Houbraken. “Waar je vroeger echt een soort ‘klankband’ hoorde, is de klank nu zeer transparant. Je kunt er veel details uithalen, zowel van jezelf als van je medemuzikanten. Dat maakt een ongelooflijk verschil. Ook is er helemaal geen echo meer, waardoor je heel direct kunt spelen.” (Lees verder onder foto).

Samen met de concertzaal werden ook het Café en de Foyer vernieuwd. Ze kregen een origineel interieur van de Antwerpse Studio Helder en het Gentse collectief Onbetaalbaar, dat ecologie en recuperatie hoog in het vaandel draagt. Bedoeling is om je “thuis te voelen, rond te hangen en terug te komen” in De Bijloke.

Voor het publiek kan dit vanaf vrijdag, met de start van het openingsweekend op 4-5-6/9.