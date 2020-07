Concertreeks Baracita in ICC swingend van start met big band ’t Mouvement Wietske Vos

12 juli 2020

00u33 0 Gent Een swingconcert van formaat luidde vanavond het concertluik van de nieuwe zomerbar Baracita in. Nog tot eind augustus kunt u in het ICC aan het Citadelpark muziek van eigen bodem (her)ontdekken.

Big band ’t Mouvement onder leiding van de gedreven trompettiste Anne-Marie Standaert dompelde het helaas beperkt opgedaagde publiek in het ICC helemaal onder in de sfeer van de jaren ’30 en ’40. De afwezigen hadden ongelijk, want het speel- én dans plezier spatte ervan af. Speciaal voor de liefhebber van lindy hop – de dansstijl die bij deze muziek hoort – was achteraan in de zaal een danszone ingericht met een achttal ‘dansbubbles’, netjes afgeplakt op de vloer met witte tape. Heel wat bezoekers maakten er gebruik van. (Lees verder onder de foto).

Lindy hop

Wie vooraan zat mocht niet dansen, maar wel volop bewegen op zijn stoel. Sep Vermeersch, medeorganisator LouisLou, toonde vóór het concert even voor hoe het moet. Met zijn collega Leni Denorme gaf hij meteen ook even een sterk staaltje lindy hop weg. (Lees verder onder de video’s)



De volgende weken staan nog indrukwekkende namen op het menu bij Baracita, zoals Jan De Smet solo, Eva De Roovere, Johan Verminnen, Wim Claeys, Lieven Tavernier, Pierke Pierlala XL en zelfs een show van Jan Jaap van der Wal. De concerten zijn betalend, maar wie een kaartje koopt, steunt er de hele Gentse sector mee. Geen Gentse Feesten, zei u? Wel dus!

