Compagnie Cecilia serveert eigen bier voor nieuwe voorstelling Jill Dhondt

11 december 2019

17u16 0 Gent Het nieuwe toneelstuk LOCKE van Compagnie Cecilia gaat vanavond in avant-première in De Expeditie. Ter gelegenheid van de opening lanceert het theatergezelschap hun eigen bier onder de naam ‘de Subsidieslurper’.

In het kersverse theaterstuk van Compagnie Cecilia kruipen Tom Vermeir en Koen De Graeve afwisselend in de huid van Ivan Locke, een succesvolle werfleider en toegewijde vader die de belangrijkste beslissing in zijn leven maakt. Ter gelegenheid van de opening lanceert het theatergezelschap hun eigen bier ‘de Subsidieslurper’, een subtiele verwijzing naar de besparingen in de cultuursector. “We zijn ervan overtuigd dat ons publiek zich ook vragen stelt bij de aangekondigde besparingen”, klinkt het bij Compagnie Cecilia. “We lanceerden de Subsidieslurper bij wijze van protest maar ook om mooie projecten te kunnen blijven realiseren met de opbrengst.”

De verkoop van de ongefilterde pils maakt deel uit van een bredere crowdfunding campagne waarmee het gezelschap een nieuwe, volwaardige theatertribune wil bouwen. “We willen ons publiek een comfortabele kijkervaring bieden”, aldus Vjera Somers van Compagnie Cecilia. “Daarom doen we een beroep op hun steun.”

De twaalf geplande voorstellingen in De Expeditie zijn allemaal uitverkocht. Wie nog een gift wil doen kan dat via de website van Compagnie Cecilia.