Commissie voor Taaltoezicht tikt Gent op de vingers: LEZ-brochures in Turk en Arabisch mochten niet in moskeeën Sabine Van Damme

17 juni 2020

19u57 0 Gent De N-VA heeft een klacht ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), en heeft gelijk gekregen. De stad Gent heeft de taalwetgeving overtreden door anderstalige affiches en brochures te verspreiden bij mensen met een migratie-achtergrond die hier al jaren zijn, en dus al voldoende kans hadden om Nederlands te leren. Gent haalt de affiches nu weg.

Het letterlijke besluit van de VCT luidt: “Het doelpubliek ten aanzien waarvan de betrokken affiches zijn gericht bestaat uit alle leden van bepaalde lokale geloofsgemeenschappen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de duur van verblijf in de Vlaamse Gemeenschap, dat een bepalend element dient te zijn bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van het gebruik van andere talen naast het Nederlands. De Stad Gent heeft in casu nagelaten om het gebruik van deze andere talen te beperken tot degenen die zich in eerste integratiefase bevinden en nog niet de gelegenheid hadden voldoende Nederlands te leren en te leren kennen. De Stad Gent had bijvoorbeeld in plaats van de affiches te verspreiden in de gebedsruimtes van de voormelde lokale geloofsgemeenschappen deze affiches kunnen ophangen in de lokalen van de stadsdiensten die verantwoordelijk zijn voor integratie.”

Het gaat dus specifiek om affiches en brochures rond de LEZ, die in het Arabisch en het Turks werden gedrukt en verspreid in de moskeeën. “Anderstalige affiches of brochures verspreiden die gericht zijn op mensen met een migratieachtergrond die hier al jaren zijn of die hier geboren zijn kan niet,” zegt Anneleen Van Bossuyt van N-VA. “En de anderstalige LEZ-affiches zijn helaas geen alleenstaand feit. In het stedelijk onderwijs is er al jaren de niet-aflatende focus van schepen Decruynaere (Groen) op de thuistaal van anderstalige leerlingen. Maar ook burgemeester De Clercqs nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020-25 bevat een actiepunt over het ‘Ontwikkelen van meertalige dienstverlening in functie van de klantvriendelijkheid’. En in de beleidsnota Publiekzaken van schepen Bracke (OpenVLD) luidt het: ‘We zetten meertalige Gentinfo-operatoren in om anderstaligen makkelijker aansluiting te laten vinden met onze dienstverlening.’”

Het stadsbestuur blijft deze mensen behandelen als ‘anders’, als niet volledig deel van onze stadsgemeenschap Anneleen Van Bossuyt

Verantwoordelijk schepen Tine Heyse (Groen) verdedigde de campagne en onderstreepte dat het om een gerichte campagne ging met een specifiek doel. Maar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht volgde die redenering niet. Het stadsbestuur benadrukt dat het toezichtsorgaan geen punt maakt van de vertaling van de affiches, maar wel van de algemene verspreiding ervan. Het advies is niet bindend, maar de stad haalt de meertalige affiches nu toch weg.

N-VA vindt dat de stad foute keuzes maakt. “Gentenaars met een migratieachtergrond zijn hier finaal niet bij gebaat en zitten hier ook niet op te wachten. Het stadsbestuur blijft deze mensen behandelen als ‘anders’, als niet volledig deel van onze stadsgemeenschap.” Nu N-VA gelijk kreeg van de VTC, dreigen ze ermee klacht na klacht in te dienen, als Gent blijft inzetten op anderstalige communucatie naar mensen die hier al lang wonen.