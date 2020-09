Commissaris Rico reageert op Gentse drugproblematiek: “Ik zou al die ministers eens willen meenemen, zodat ze zien hoe het er in de realiteit aan toegaat” Cedric Matthys

09 september 2020

09 september 2020

07u00 16 Gent De Gentse politie heeft in vijf jaar tijd 40 procent meer druggebruikers ingerekend. Dat blijkt uit cijfers die het tv-programma 'Niveau 4' opvroeg. "De politie alleen zal het probleem zeker niet oplossen", laat commissaris Rico Descendre verstaan.

Bijna 3.400 druggebruikers in één jaar tijd. Dat zijn de onthutsende cijfers achter de beelden die u elke woensdagavond op tv ziet. Het tv-programma ‘Niveau 4' op VIER keek de statistieken van de voorbije jaren in. Ze berekenden dat de Gentse politie in vijf jaar tijd 40 procent meer druggebruikers inrekende. Vooral harddrugs blijken populair. Om het probleem aan te pakken, moet volgens commissaris Rico Descendre, die in de serie prominent in beeld komt, vooral meer samengewerkt worden.“De politie alleen zal het zeker niet oplossen”, weet hij. “Je moet niet enkel repressief werken, maar ook preventief én hulpverlenend. De mensen die de wetten maken, zitten zodanig ver van de realiteit. Ik zou graag al die ministers eens meenemen, zodat ze zien hoe het er in de realiteit aan toegaat.”

