Comité P zal noodoproep van ouders van Rachel (12) onderzoeken Wouter Spillebeen

02 april 2020

11u14 10 Gent De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) schakelt het comité P in om het verloop en de verwerking van de noodoproep van de ouders van De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) schakelt het comité P in om het verloop en de verwerking van de noodoproep van de ouders van Rachel (12) te onderzoeken. In de uren na de oproep bezweek het meisje aan Covid-19. Het comité zal moeten oordelen of de noodcentrale en de politie correct en snel genoeg handelden.

Er zijn nog erg veel vragen rond de omstandigheden waarin het 12-jarige meisje Rachel aan het coronavirus overleed. Maandagochtend belden haar ouders naar de noodcentrale, maar daar konden ze door de begrijpelijke paniek niets maken van de oproep. “De oproep was onverstaanbaar en de beller haakte in”, klinkt het bij de federale politie, die ook na meermaals herbeluisteren niet begreep wat de oproeper zei.

“We probeerden drie keer terug te bellen, maar er nam niemand meer op. Dan hebben we de lokale politie ingelicht.” De Gentse politie stuurde een patrouille die binnen een half uur na de oproep ter plaatse was, maar toen was het meisje al door een buurman naar het ziekenhuis gebracht. Rachel bezweek later die dag aan de ziekte.

Afwachten

“Ik heb een onderzoek gevraagd aan comité P over het verloop en de verwerking van die oproep”, aldus de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Het comité P is daarvoor de meest geschikte instantie en zal ervoor zorgen dat alles in sereniteit kan verlopen en zonder enige voorafnames.” De burgemeester wil dat alle betrokken partijen gehoord worden.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de noodcentrale en de politie correct en snel genoeg gehandeld hebben. De burgemeester wacht voor verdere commentaar de loop van het onderzoek af.