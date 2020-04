Comité P onderzoekt noodoproep na overlijden Gents coronaslachtoffertje (12) HAA

02 april 2020

13u18

Bron: Belga 3 Gent Het Comité P start een onderzoek naar de noodoproep van de ouders van het 12-jarig meisje dat maandag bezweek aan het coronavirus. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) had woensdag om een onderzoek gevraagd.



De beslissing volgt op enkele berichten over mogelijke taalproblemen of andere misverstanden toen de moeder de hulpdiensten had gecontacteerd.





Om het precieze verloop en de verwerking van de noodoproep te analyseren, vroeg De Clercq een onderzoek door het Comité P. Dat is het externe controleorgaan dat toezicht houdt op de politiediensten in België.





“Het Comité P is daarvoor de meest geschikte instantie, en zal er ook voor zorgen dat dit in alle sereniteit kan verlopen in belang van alle betrokken partijen”, zei De Clercq, die voor verdere commentaar het onderzoek afwacht.

Het controleorgaan van de politiediensten bevestigt dat het een onderzoek start, maar het kan nog geen verdere details geven wegens het geheim van het onderzoek.