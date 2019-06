Colruyt nu ook in Sint-Denijs-Westrem, meteen met grootste winkel Sabine Van Damme

21 juni 2019

13u09 0 Gent De Colruyt heeft een vijfde Gentse vestiging geopend, en is nu aanwezig aan elke kant van de stad. De nieuwkomer ligt op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem, en is meteen de grootste van alle Gentse winkels.

Colruyt had al vestigingen in Sint-Amandsberg, Wondelgem, Ledeberg en op de Rooigemlaan, maar zat met een hiaat in het zuiden van Gent. Daar waren ze nochtans al langer van plan een winkel te openen. In 2015 al kochten ze het terrein van de voormalige Wasserij Schepens langs de Kortrijksesteenweg. Maar daarvan bleek de bodem zwaar vervuild, en de sanering daarvan nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien was.

Maar nu is de Colruyt Sint-Denijs-Westrem dus open, en het is met 1.695 vierkante meter winkeloppervlakte meteen de grootste vestiging in Gent. De zaak heeft een deels overdekte parking, met in totaal 128 plaatsen. Er zijn 40 nieuwe jobs gecreëerd. En het is meteen ook de meest groene Colruyt, met een optimale isolatie in de gevel en het dak, en duurzame technologie, zoals een koelsysteem met propaan en recuperatie van de warmte van de ventilatie en koelinstallatie. Zelfs de prijsetiketten zijn elektronisch. Zo wordt jaarlijks bespaard op 75.000 papieren etiketten of 90 ton papier.

Met de winkel in Sint-Denijs wordt nu het hele grondgebied van Gent gedekt, want de Spar en de Okay behoren ook tot de Colruyt-groep. De Kortrijksesteenweg krijgt intussen de allures van de Antwerpsesteenweg in Lochristi. Ook daar vind je ongeveer alle winkels bij elkaar. Qua grootwarenhuizen heeft de Kortrijksesteenweg nu een Delhaize, Carrefour, Lidl, Aldi én Colruyt. Dat schrikt de prijzenkampioen niet af, integendeel. De vestiging in Wondelgem die enkele jaren terug opende werd zelfs pal tegenover de Delhaize gepositioneerd, en dat levert geen enkel probleem op.