Code rood Sabine Van Damme

24 juli 2019

19u02 4

Dirk Bauters, de olijke grappenmaker die al sinds mensenheugenis overdag het Veerleplein aan het lachen brengt tijdens de Gentse Feesten, werd eerder deze week onwel tijdens een optreden aldaar. Hij stelt het gelukkig al weer helemaal goed. Een aantal jaar geleden overkwam Eddy Wally hetzelfde op het Sint-Baafsplein. In beide gevallen was de extreme warmte de boosdoener. Afgelopen maandag stond ik zelf te smelten op het podium tijdens de voorstelling van onze Buffalo’s. Op dat moment werd er, als ik de mensen van de security mag geloven, op het plein een temperatuur van 51 graden gemeten. Dinsdagavond speelde ik solo op de Groentemarkt en op dat podium kon je een kip braden. De laatste keer dat ik het zo warm had, had ik enkel een handdoek om mijn middel en goot ik om de paar minuten een pollepel water over de stenen. Maandag en dinsdag was er zelfs nog geen sprake van een code rood, vanaf vandaag wel. Ik klaag niet, ik ben er telkens na anderhalf à twee uren zweten en puffen vanaf. Anderen hebben wel recht op klagen. Je zult maar in een foodtruck of achter een toog staan met dit weer, of opdienen op een terras. De mensen die dezer dagen in een frituur werken, verdienen een standbeeld. Net als onze Gentse Flikken, die niet over shorts beschikken in hun voorgeschreven garderobe en door de nog steeds van kracht zijnde terreurdreiging verplicht zijn om hun kogelvrije vesten te dragen. Op een gewone doordeweekse werkvloer zouden bij deze temperaturen de vakbonden in actie schieten en iedereen naar huis sturen wegens onmenselijke werkomstandigheden. Op de GF gelden de slogans ‘the show must go on’ en ‘nie neuten nie pleuje’ en zwoegt iedereen naarstig verder ter uwer vermaak. Gun diegenen waarbij u uw verfrissing bestelt een beetje extra tijd en – waarom niet – trakteer hen er eentje!