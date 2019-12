Cocaïnedealer leeft zogezegd op straat, maar schept op op sociale media Wouter Spillebeen

16u52 0 Gent Een cocaïnedealer die op sociale media pronkte met luxewagens ondanks zijn verklaring dat hij op straat leefde, is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden. Hij moet ook een boete van 12.000 euro betalen.

De dealer werd in het verleden al eens veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor het dralen van cocaïne. Omdat hij illegaal in ons land verbleef, werd hij met een beveiligde vlucht gerepatiëerd, maar daarna keerde hij gewoon terug. Vandaag stond hij voor de Gentse rechter omdat hij weer met cocaïne betrapt werd. “Zijn bron van inkomsten, namelijk het dealen, ligt duidelijk in België”, aldus de rechter.

Hoewel de man verklaart dat hij op straat leeft, pronkt hij toch op sociale media met een luxueuze levensstijl en dure wagens. “Hij is duidelijk op een professionele en intensieve manier bezig met cocaïnehandel”, besluit de rechter, die een celstraf van 30 maanden en een boete van 12.000 euro oplegde.