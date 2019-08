Coca-Cola mag 50 miljoen liter per jaar extra produceren, GMF eist verkeersmaatregelen Sabine Van Damme

12 augustus 2019

19u47 0 Gent Het bedrijf Coca-Cola in Zwijnaarde heeft van de deputatie van Oost-Vlaanderen de toestemming gekregen om te groeien met 15 procent. Dat wil zeggen dat er om en bij de 50 miljoen liter per jaar extra mag geproduceerd worden in de Gentse fabriek. Coca-Cola doopte het project ‘Coca Cola Project Sky.’

Met die groei is niet iedereen even gelukkig. Het Gentse Milieufront bijvoorbeeld wijst op de verkeersproblemen die er nu al zijn in het zuiden van Gent. “Nochtans is de mobiliteit van en naar onder meer Coca-Cola een doorn in het oog van de omwonenden”, zegt het GMF. “Zwijnaarde en de buurt van Coca-Cola kreunen onder het zwaar vervoer. Al het zwaar verkeer van Coca-Cola moet door de Gestichtstraat, een woonstraat die dienst doet als op- en afrit van de R4. Nochtans zijn Stad Gent, de Vlaamse Overheid en Coca-Cola al jaren aan het palaveren over een rechtstreeks aantakking van het bedrijf op de R4. Ondanks alle vroegere beloftes is er nog niets gerealiseerd. Wij willen een degelijke ontsluiting voor het zuiden van Gent, voor er nog bijkomende nijverheid is”, zegt het Gents MilieuFront. “Wij willen de economische groei in het zuiden van Gent geen halt toeroepen, maar vragen dat er eerst wordt gezorgd voor een degelijke ontsluiting voor alle verkeersmodi. Pas daarna kan er overwogen worden om nog bijkomende nijverheid toe te laten.”