Clint V. (29) blijft minstens maand langer in de cel na dodelijk ongeval: "Zo jammer dat Stefanie op deze manier moest vertrekken"

30 september 2020

17u25 3 Gent Clint V. blijft nog zeker een maand langer in de cel. De 29-jarige man uit Deinze reed vorige week tegen hoge snelheid in een gracht in de Noordhoutstraat in Drongen. Hierbij kwam zijn vriendin Stefanie Verstappen (25) om het leven. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs en reed zonder geldig rijbewijs.

In Drongen zal het ongeval van donderdagochtend ongetwijfeld nog lang nazinderen. Rond 5 uur vlamde Clint V. tegen hoge snelheid door de Noordhoutstraat in Drongen. Hij verloor de controle over het stuur, botste tegen enkele bomen en een verlichtingspaal en kwam tot stilstand in een gracht. Zijn vriendin Stefanie Verstappen (25) uit Tielt werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse.

Dat bij het ongeluk net Stefanie het leven moest laten, was voor vrienden en familie moeilijk te geloven. Zaterdag kwamen honderd personen samen aan de kerk van Baarle om naar de plaats van het ongeval te stappen. Daar legden ze kaarsen, bloemen en brieven neer. “Stefanie bracht altijd ambiance", zei Selo Basgurboga, mede-organisator van de mars, toen. “Ze was er altijd als iemand een luisterend oor nodig had. Het is zo jammer dat ze op deze manier is moeten vertrekken.”

Clint V. raakte bij het ongeluk ook zwaargewond, maar zit ondertussen in de cel. De Gentse raadkamer besliste woensdag dat hij daar minstens nog een maand blijft. Hij wordt officieel verdacht van onopzettelijke doding, rijden zonder geldig rijbewijs en overdreven snelheid. De man riskeert vijf jaar celstraf. Nelson Vanlocke, de advocaat van de verdachte, wilde niet reageren.

