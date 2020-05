Clément (100) nodigt zorgverleners AZ Maria Middelares uit voor groot verjaardagsfeest, uit dankbaarheid voor goede zorgen Jill Dhondt

21 mei 2020

19u35 0 Gent Clément De Muer was tien jaar geleden de derde patiënt die in het AZ Maria Middelares via een katheter behandeld werd voor zijn vernauwing van zijn aortaklep. Tijdens zijn laatste controle nodigde hij zijn zorgverleners uit voor zijn honderdste verjaardagsfeest, wanneer de coronaheisa voorbij is.

Tien jaar na de procedure is Clément gezond en wel. Hij komt nog regelmatig op controle bij dokter Cornelis, die de ingreep tien jaar geleden uitvoerde. Zijn laatste bezoek was een bijzondere. “We wisten dat hij net honderd was geworden, en wouden hem graag een presentje geven. Een flesje wijn of een taartje was niet mogelijk, want meneer drinkt geen alcohol en eet geen suiker. We besloten dan maar om hem aardbeien cadeau te doen. Toen we die overhandigden, nodigde hij ons uit voor een groot verjaardagsfeest na de crisis. De artsen en verpleegkundigen die aanwezig waren tien jaar geleden, zijn welkom.”