Claudia is de best spellende Gentse nieuwkomer: “Nederlands is een heel mooie taal” Jill Dhondt

13 december 2019

18u31 5 Gent Claudia Andras is één van de honderd cursisten die deelnam aan het Groot Dictee voor zij die Nederlands als tweede taal studeren. Ze maakte het minste aantal fouten waardoor ze zichzelf de best spellende Gentse nieuwkomer mag noemen.

Claudia Andras won het Groot Dictee NT2 dat CVO Gent voor het eerst organiseerde door amper dertien fouten te maken. Ze kwam drie jaar geleden voor het eerst naar Gent met haar echtgenoot. “Een paar weken nadat we in deze mooie stad verbleven hebben we besloten om naar hier te verhuizen”, vertelt ze. Kort erna besloot de Roemeense om de cursus NT2 te volgen. “Het is belangrijk voor mij om de taal te beheersen. Op die manier kon ik me beter integreren en communiceren met mijn stadsgenoten. Bovendien vind ik het Nederlands een hele mooie taal.”

Dat Claudia een talenknobbel is bewees ze met haar pen. Ze maakte niet meer dan dertien fouten op het Groot Dictee NT2. “Ik heb me onder andere voorbereid door Nederlandse boeken te lezen. Toch was ik op het moment zelf enkele regels vergeten en heb ik het werkwoord ‘woeden’ bijgeleerd. Ook de mooie Franse leenwoorden waren een uitdaging.”

Vergelijkbare scores met het Groot Dictee der Nederlandse Taal

Peter Van Wielen die op het idee kwam om het dictee te organiseren is trots op de cursisten. “De finalisten maakten collectief 1099 fouten, dat is vergelijkbaar met de resultaten van Nederlandstaligen op het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Ik denk dat iedereen ‘trans-Atlantische’ fout had. ‘Lage-emissiezone’ werd ook vaak fout geschreven, net zoals ‘antediluviale’, een woord dat ik er expres had ingestopt omdat zelfs Belgen dat niet kennen.” Het Groot Dictee NT2 werd danig goed ontvangen dat een tweede editie zo goed als zeker volgt.