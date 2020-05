Civiele Bescherming onderschept verdachte brief in Ekkergem Cedric Matthys

12 mei 2020

19u09 0 Gent In een huis in de Rasphuisstraat in Gent is maandagochtend een verdachte brief onderschept. Volgens de regionale zender AVS gaat het om een geval van stalking.

De bewoonster kreeg een brief met een sterke ammoniakgeur in de bus en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de brief weg te halen en de rijwoning proper te maken. “We onderzoeken nog of er effectief een gevaarlijke substantie in de brief zat”, laat Thomas Biebauw, woordvoerder van de Civiele Bescherming, weten. “We voerden de brief naar het militair labo in Peutie. Van zodra zij resultaten hebben, zal het parket van Oost-Vlaanderen hierover communiceren.”