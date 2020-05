Citynest renoveert halve straatkant met verkommerde woningen in één keer Erik De Troyer

15u53 0 Gent Een rij van 32 onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde arbeiderswoningen in de Doornzelestraat krijgt een tweede leven. De Gentse projectontwikkelaar Citynest heeft alle woningen in één keer gekocht om ze te vernieuwen en te verhuren. De buurt kampt al jaren met leegstand en de druk op de woningmarkt is er heel hoog. “We werkten samen met het stadsbestuur om wonen hier betaalbaar te houden”, zegt Piet Labeeuw.

Citynest is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder kocht het bedrijf al eens 40 arbeidershuisjes aan de Sparrestraat op de Brugse Poort. Ze werden even later totaal vernieuwd terug op de woonmarkt gebracht.

“Deze huizenrij was een buitenkans”, zegt Labeeuw. “De ene helft van de straat was al generaties lang eigendom van één familie. Maar de woningen waren totaal verkommerd, onbewoonbaar of ongeschikt. Het is inmiddels al twee jaar geleden dat die huizenrij hebben aangekocht. Nu de woningen en appartementen klaar zijn, wonen er twee keer zoveel mensen dan voorheen en herleeft de buurt.

“We hebben er voor gekozen om de bewoners de kans te bieden om als eerste een stek op te eisen in dit project. Sommigen hebben dat gedaan, anderen wilden zo lang niet wachten en zijn verhuisd. Een deel van de woningen zullen verhuurd worden via HuurInGent, een vzw van de stad die betaalbare woningen voorziet voor de sociaal zwaksten”, legt Piet uit. “Het is belangrijk dat we dit kunnen doen want dit is een hippe buurt geworden waar de prijzen echt de pan uit swingen. Men betaalt hier in de buurt al snel 400.000 tot zelfs 800.000 euro voor een woning. Dat is gigantisch en dat maakt het voor veel jonge mensen heel moeilijk om hier zelfs maar te komen wonen.”

Citynest stelt in elk verhuurproject een ‘wooncoach’ en een hersteldienst ter beschikking van de huurders.

“Zo’n wooncoach is meestal een enthousiaste bewoner van het project die als tussenpersoon alle noden vertaalt naar de verhuurder. Die zorgt voor een sterk sociaal weefsel in de projecten. We houden ook feesten voor de toekomstige huurders om toch al meteen iedereen te laten kennismaken. Veel mensen kennen meestal hun buren niet meer, en dat is jammer. De hersteldienst is een unicum. We hebben drie techniekers die 7 dagen op 7 klaar staan voor wanneer er zich herstellingen opdringen.”