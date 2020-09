Circusplaneet zwaait de deuren van de Circuskerk in Malem open. “Na meer dan 5 jaar dromen eindelijk een prachtige plek” Sabine Van Damme

07 september 2020

19u07 2 Gent In 2015 kocht Circusplaneet de kerk op het Eiland Malem, nadat een jaar eerder het bisdom nog had laten weten dat niet echt te zien zitten. Maar met geld van de Vlaamse overheid, de stad en de Europese Unie lukte het uiteindelijk toch. De voorbije 2 jaar werd er stevig verbouwd, nu is de binnenkant klaar.

Met een spectaculaire rolschaatsshow is de Circuskerk op Malem officieel geopend. Circusplaneet maakte er een pareltje van, met een gezellige foyer en een praktische oefenzaal. Boven zijn er zelfs enkele bureau’s geïnstalleerd. Van kruisbeelden of een altaar is geen spoor meer. “We zijn enorm trots op het resultaat van 5 jaar dromen, plannen en renoveren”, zegt Matthias Vermael, coördinator van Circusplaneet. “De circuskerk biedt circusgeweld in en ver buiten Gent een nieuwe plek om te trainen en creëren, waar kinderen en jongeren op een niet-formele manier leren. Iedereen is welkom: de circuskerk is een kruispunt van ideeën, culturen, talen en overtuigingen.”

De kerk zal nu dus intensief gebruikt worden als circusschool, maar ook als ontmoetingsplek voor de buurt. Wekelijks zijn er bijna 20 lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen, tijdens de schoolvakanties zullen er kampen zijn. Ook professionele circusartiesten kunnen de ruimte gebruiken om te trainen, zelfs luchtacrobaten kunnen er terecht. (Lees verder onder de foto)

Vooral het vinden van geld voor de renovatie was een uitdaging”, zegt Vermael. “Van de Vlaamse overheid en de Europese unie samen kregen we 700.000 euro. Via de stad en crowdfunding haalden we de rest op. Uiteindelijk hebben we al voor 1,1 miljoen euro verbouwd in de kerk. In de toekomst moeten we ook nog de buitenkant aanpakken, wat nog eens een half miljoen euro zal kosten. De toren heeft structurele problemen, de ramen moeten vervangen worden, het dak aan gepakt en de gevels, want die zijn met de foute verf behandeld vroeger.”

Tijdens de verbouwingen week Circusplaneet uit naar Nieuw Gent en de Neermeerskaai. Aan de Drongensesteenweg zaten ze al, daar zitten ook hun kantoren. “De stad heeft ons nu gevraagd om op al die locaties actief te blijven. We gaan dat proberen.”

Circusplaneet vzw, dat al sinds 1999 bestaat, plande een grootse opening in april, maar daar gooide corona roet in het eten. Dus is de officiële opening nu vervangen door een expo voor jong en oud, met verhalen en dromen van dichtbij en veraf. Die expo loopt vanaf vandaag tot en met zaterdag 12 september, onder begeleiding van een koptelefoon.