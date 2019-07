Circus Mefisto: “Duivelse charlatans, poppen en balkanbeats” Jeffrey Dujardin

26 juli 2019

19u27 0 Gent In de Brugstraat, in een verborgen spiegeltent aan de rand van de Gentse Feesten kan je 10 dagen lang ‘Circus Mefisto’ aan het werk zien. We gingen ons een avondje onderdompelen in de magische, komische en muzikale wereld van de Mefisto-familie.

“De Mefisto-familie komt hun beste acts tonen voor jullie”, zegt Gentenaar Walter Janssens, regisseur en ook muzikant binnen Djurdjevak. “Ze tonen hun duivelse kunsten, maar het zijn eigenlijk een bende charlatans tezamen.” De voorstelling blijkt een unieke versmelting van de illusie-acts, poppenspel en de balkanbeats van Djurdjevak onder het dak van een prachtige spiegeltent. Het neemt je mee als toeschouwer naar een bizarre fantasiewereld. Genoeg ondertonen van racisme, seks en liefde voor de volwassenen maar gemengd met kinderlijke naïviteit. Het levert hilarische momenten op, dat jong en oud niet onbewogen laat. Van ‘Herr Zombo’ die met simpele poppen een heel rariteitenkabinet onthult, tot illusies met een wortel. Je waant je in ‘Alice in Wonderland.’ En dan mag natuurlijk de zwarte vamp, madame Mefisto, niet vergeten worden. Twee mannen strijden om haar liefde, elk met hun eigen vaardigheden. De ene illusies, de andere hypnose en baldadigheid. Eens je haar hoort zingen en ziet bewegen, begrijp je de mannen. Wie haar hart steelt, dat zal je zelf moeten ontdekken.

De shows op de Gentse Feesten bijwonen zal moeilijk worden, alles is uitverkocht. Je kan natuurlijk hopen en wachten aan de ingang voor een vervreemd ticket. “Het is bescheiden begonnen, maar het slaat echt aan”, zegt Walter. “Enkel positieve reacties. We zijn dan ook van plan om op dezelfde locatie in de herfst en winter de shows verder te zetten.” Meer info vind je op www.miramiro.be of www.djurdjevak.be.