Circulatieplan bestaat 3 jaar: "Vanaf volgend jaar ook in de eerste deelgemeenten" Erik De Troyer

03 april 2020

17u34 3 Gent Het circulatieplan bestaat vandaag exact drie jaar. Een doorn in het oog voor de ene, bejubeld door de andere. Maar hoe zit het met de plannen om ‘verkeersplannen’ uit te rollen naar de deelgemeenten? Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) verduidelijkt.

“Aan het circulatieplan van de binnenstad zie ik niet onmiddellijk nog grote zaken veranderen. We zijn wel bezig met de definitieve inkleding van de knips maar de tijdelijke invulling was voorzien om 5 tot 10 jaar mee te gaan. Die zullen dus nog niet meteen aangepakt worden”, aldus Watteeuw.

“Voor de deelgemeenten zijn we momenteel bezig met het uitrollen van verkeersplannen. Voor de wijken Dampoort, Oud Gentbrugge en Zwijnaarde is dat momenteel bezig. Daar zijn al mobiliteitsmarkten over geweest. Dit najaar worden de plannen voorgesteld op een tweede mobiliteitsmarkt. In het voorjaar van 2021 wordt dat dan gerealiseerd. We plannen elk jaar een paar wijken of deelgemeenten op die manier aan te pakken. Binnen een jaar is het aan Sint-Amandsberg en Sint-Denijs-Westrem. Nog een jaar later volgen Wondelgem, Kolegem, de Bloemekenswijk, Ledeberg en Muide-Meulestede.”

Maar wat mogen de inwoners van die wijken dan verwachten? “Het gaat om veel kleinere gebieden dan tijdens het circulatieplan waardoor de ingrepen niet te vergelijken vallen. Denk aan straten die van richting veranderen, wegversmallingen, snelheidsdrempels, bredere fietspaden of wegen waar geen doorgang meer mogelijk is. Als het draagvlak er is zullen we zeker gedurfde beslissingen nemen”, aldus Watteeuw. “Het uiteindelijk doel is meer leefkwaliteit in de wijken maar ook nog steeds een goede bereikbaarheid waardoor de lokale handel een impuls kan krijgen.”