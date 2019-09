Circle of Life in Sint-Pietersabdij: geboorte, liefde en dood door de ogen van fotografe Lieve Blancquaert Yannick De Spiegeleir

19 september 2019

18u30 20 Gent Circle of Life, de overzichtstentoonstelling van fotografe en televisiemaker Lieve Blancquaert, is te bezichtigen in de Gentse Sint-Pietersabdij. De spraakmakende fotoreeksen waarvoor de fotografe de wereld rondreisde, smelten er samen tot één groot, multimediaal verhaal. De expo loopt tot 12 januari 2020.

Net zoals in de gelijknamige televisiereeks die nu op VRT te zien is, brengt Lieve Blancquaert de fotoreportages ‘Birth day’, ‘Wedding day’ en ‘Last days’ in de tentoonstelling op een originele manier samen. Tien jaar lang legde ze overal ter wereld geboorte, huwelijk en dood vast. De expo Circle of Life is het sluitstuk van die wereldwijde zoektocht. In een multimediale setting zie je rituelen, tradities en gebruiken bij de sleutelmomenten van het leven.

Wereldwijde zoektocht

“Voor mij is deze tentoonstelling een sluitstuk van een wereldwijde zoektocht. Met verhalen over geboorte, liefde en dood. Verhalen over de cirkel van het leven”, verduidelijkt de Gentse fotografe.

De tentoonstelling vult de Gentse Sint-Pietersabdij met deze verhalen. De multimediale uitwerking met foto’s, film en soundscapes gaat er in dialoog met het historisch huis, en hier en daar zelfs met oude en hedendaagse kunst. In de audioguide geeft Lieve Blancquaert bovendien zelf toelichting bij de beelden.

Uitgeverij Hannibal geeft naar aanleiding van de tentoonstelling een tijdloos geschenkboek uit met 300 beelden, waarvan een groot aantal nog nooit eerder gepubliceerd, aangevuld met teksten van schrijver Bernard Dewulf en een epiloog door Lieve Blancquaert zelf.