Cipiers in gevangenis van Gent staken: “Versoepelingen zijn echt niet verantwoord nu” Dylan Vermeulen

22 september 2020

13u45 7 Gent In de Belgische gevangenissen wordt sinds 6 uur vanochtend gestaakt omdat er nog steeds geen akkoord is over de versoepeling van de bezoekregels. Zo ook in Gent. “We waren met de gevangenissen echt goed bezig wat betreft coronagevallen. Heel jammer dat onze inspanningen mogelijk voor niets zijn geweest”, zegt Dieter Cools, sectorsecretaris bij ACOD en cipier in de Nieuwewandeling.

In Gent zullen de cipiers 48 uur staken. Dit doen ze in een beperkte groep. Op die manier geven ze volgens hen een juist signaal naar de buitenwereld. “Het zou onlogisch zijn mochten we hier met een grote groep op elkaar gepakt staan. Toch willen we met onze beperkte stemmen een duidelijk signaal geven dat dit echt niet kan”, aldus Cools.

Versoepeling maatregelen

Gedetineerden mogen volgens de versoepelingen weer bezoek ontvangen zonder toezicht. Daarnaast gelden er ook soepelere maatregelen tijdens het gewoon bezoek. Zo is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht en mag er terug fysiek contact zijn zonder plexiglas. “Op een moment waarop de coronacijfers terug aan het stijgen zijn, is het gewoonweg absurd dat er sprake is van versoepelingen”.

Een toegift die van bovenaf gedaan werd, veegden de vakbonden meteen van tafel. Gedetineerden zouden na een bezoek zonder toezicht 14 dagen in quarantaine geplaatst moeten worden. “Daar hebben wij helemaal de capaciteit niet voor. Wij zijn nu al overbevolkt. Wat moeten we doen? Er snel een vleugel bijbouwen?”, reageerde Cools boos.

Chapeau voor gedetineerden

Het gaat volgens de cipiers niet alleen om hun eigen gezondheid, maar ook om die van de gedetineerden. “Voor hen zijn het ook geen gemakkelijke maanden geweest. Er was veel discipline. We hebben slechts enkele gevallen gehad waarbij sommigen de maatregelen niet naleefden, maar zonder erge gevolgen. Chapeau voor hen. Dit is dan echt een slag in het gezicht, zowel voor ons als voor de gedetineerden”.

Volgens Cools zijn er verschillende gedetineerden die met een bang hart de komende dagen tegemoet gaan. “Sommigen willen niet meer mee naar buiten voor een wandeling, omdat ze schrik hebben om besmet te worden door medegevangenen die bezoek gehad hebben”.

Bij de vakbonden hoopt men snel duidelijkheid te krijgen over de maatregelen. De Veiligheidsraad van morgen zou al enkele antwoorden kunnen bieden. Indien de versoepelingen niet aangepast worden, zou een nieuwe staking zo goed als onafwendbaar zijn.