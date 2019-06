Ciné Mangiare: outdoorbioscoop aan de Leie, met maaltijden gekookt door mama Nog tot oktober: pop-uprestaurant en openluchtcinema in stadscentrum Sam Ooghe

30 juni 2019

18u37 0 Gent Het idee van Lotar Desmet is geniaal in zijn eenvoud: zijn moeder kookt een heerlijke maaltijd, daarna krijgen de gasten een topfilm te zien. ‘Ciné Mangiare’ is een pop-uprestaurant en (openlucht)cinema in het centrum, waarvan je nog tot en met oktober kan proeven - letterlijk en figuurlijk.

Echte cinefielen uit Gent kennen Ciné Mangiare al langer. Programmator Lotar Desmet (28) zoekt steeds naar nieuwe locaties om zijn pop-up van een tijdelijke thuis te voorzien. Wat begon als een speels initiatief van drie weken, groeide uit tot een voltijdse bezigheid, met pop-ups van meerdere maanden. Ciné Mangiare is met de ‘Summer Edition’ in de Jacobijnenstraat al aan de vierde editie toe: tot en met oktober kan u er lekker eten, en erna genieten van een stukje filmgeschiedenis.

Moeder kookt

“Mijn moeder bereidt de maaltijden. Dat was zo vanaf de eerste editie”, vertelt Lotar. “Het hoort bij het creëren van de gezellige, huiselijke ervaring die we willen bieden.” De locatie is perfect: Lotar en zijn moeder zitten de hele zomer in een klein huisje in de Jacobijnenstraat, pal in het centrum en aan de oever van de Leie. Bij slecht weer wordt het eten binnen geserveerd, op zonnige dagen in het mooie tuintje aan het water.

En wat de pot schaft? Dat is zoals thuis, wanneer moeder kookt: daar heb je ook niet te kiezen uit een uitgebreide kaart. “Er is telkens één gerecht”, zegt Lotar, “al maken we wel telkens een vegetarische variant. Wat er te eten valt, staat enkele dagen ervoor op de site.” Toch niet helemáál zoals vroeger, dus, al is het voor alle vaders en moeders die meelezen ook een leuk idee.

Cinema aan de Leie

Na het diner neemt Lotar de hoofdrol over. Hij is programmator, en kiest per week een handvol films uit. Elke avond zijn er twee vertoningen van de geplande film. “We hebben een indoorfilmzaaltje voor de eerste shift mensen, om 20 uur. Om 22 uur, wanneer het iets donkerder wordt, zenden we de film uit voor de tweede groep gasten, in het tuintje.” Onversneden outdoorcinema dus, onder een monumentale boom, pal in het stadscentrum aan de Leie: dromeriger wordt het niet. Alle toeschouwers krijgen een koptelefoon, zodat ze niet gestoord worden door omgevingslawaai.

“Met de selectie films willen we meerwaarde bieden. Ik probeer films te kiezen die bijna nergens anders vertoond worden, maar wel in zekere zin klassiekers zijn”, zegt Lotar. Om een idee te geven: Little Children met Kate Winslet, Lost in Translation, en het iconische The Shining. “Suggesties zijn altijd welkom”, laat Lotar weten. “Het programma, en dus ook wat de pot schaft, staat steeds op de Facebookpagina en de website van Ciné Mangiare.”

Een plekje reserveren in de gezellige tuin van Ciné Mangiare is aangewezen. Enkel lunchen kan om 12 uur, diner met aansluitend de film kan om 20 uur (indoorfilm) en 22 uur (outdoorfilm). Van dinsdag tot zondag in de Jacobijnenstraat 2, nog tot oktober.