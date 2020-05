Ciné Mangiare brengt de cinema naar je tuin: “Wij zorgen voor het bioscoopscherm, lekker eten en een film op maat” Jill Dhondt

06 mei 2020

15u20 1 Gent Ciné Mangiare is een uniek concept in Gent: je kan er gaan eten en achteraf genieten van cinema in een huiskamersetting. Als het goed weer is, kunnen het etentje en de film in een tuintje aan de Leie doorgaan, anders is het binnen te doen. Door de coronacrisis is geen van beide mogelijk, dus besloot Lotar Desmet (29) om Ciné Mangiare aan huis te brengen.

Twee jaar geleden opende Lotar een pop-up cinema in de Hoogpoort, met razend succes. Een jaar later verhuisde de jonge Gentenaar naar de Jakobijnenstraat, zonder het concept te veranderen. Lotars mama maakt de gerechten, Lotar neemt de openluchtcinema voor zijn rekening. Elke week stond een ander gerecht op het menu, om de twee dagen was er een nieuwe film te zien.

Wegens de coronacrisis zijn het tuintje en de cinema even gesloten, maar Lotar bleef niet bij de pakken zitten. “Gasten kunnen even niet naar Cinema Mangiare komen, dus brengen we Ciné Mangiare aan huis. Er zijn zwoele zomerdagen op komst, en daar hoort een film bij. Onder de noemer Ciné Mangiare ‘in uwen hof’ installeren wij een ware bioscoopzaal in jouw tuin, als die binnen een straal van 50 kilometer rond Gent ligt.”

Cinema op wielen

Lotar veranderde niets aan het concept, het enige verschil is dat filmliefhebbers het etentje gevolgd door openluchtcinema van thuis uit beleven. “Ik zorg voor een buitencinema met een echt bioscoopscherm en een beamer, een romantische tafel met stoelen en kaarslicht, een warm bord huisbereide spaghetti van de mama, keuze uit enkele fenomenale films en een persoonlijke butler die tegelijk fungeert als projectionist en moppentapper.”

Het is niet de bedoeling dat ik binnenga bij de mensen. Om er zeker van te zijn dat je tuin groot genoeg is voor het scherm, vraag ik om vooraf een foto door sturen. Een favoriete film mag je ook op voorhand doorgegeven, op basis daarvan selecteer ik vijf films Lotar Desmet, Ciné Mangiare

Op dit moment gaat Lotar enkel langs bij personen die al samenwonen. “We mogen nog geen vrienden uitnodigen, en dat wil ik respecteren. Zolang de maatregelen niet versoepelen, kunnen enkel huisgenoten genieten van mijn dienst. Vanaf de regels veranderen, kan ik eten en stoelen voorzien voor dertig personen.”

Staycation

Om aan de regels te voldoen, zorgt Lotar voor voldoende afstand tussen hemzelf en de gasten, en installeert hij de cinema enkel in een tuin. “Het is niet de bedoeling dat ik binnenga bij de mensen. Om er zeker van te zijn dat je tuin groot genoeg is voor het scherm, vraag ik om vooraf een foto door sturen. Een favoriete film mag je ook op voorhand doorgegeven, op basis daarvan selecteer ik vijf films. Die verwerk ik in een menukaart, waarin de gasten kunnen bladeren tijdens het eten. Eens de film draait, laat ik hen genieten. Later kom ik het gerief weer ophalen, en Ciné Mangiare staat opnieuw op wielen.”

Inschrijven kan via info@cinemangiare.be. Vergeet niet om je favoriete film en een foto van je tuin door te sturen.