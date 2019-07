Ciné Dafalgan: bus haalt vlasmarkt-overschot op en voert hen naar de cinema Sabine Van Damme

26 juli 2019

18u19 5 Gent Een afterparty voor wie de Vlasmarkt om 8 uur nog niet beu is, dat hadden we echt nog nodig. En dus is er nu Ciné Dafalgan, op de koer in Gent. Kater-proof films, boterkoeken en Dafalgan. En best van al: busvervoer van aan het rond punt bij Sint-Jacobs.

Het is in Ciné Rio te doen zaterdagochtend bij de Koer in de Brugse Poort. Een bus van De Swaef komt zaterdagochtend om 6 uur én om 8 uur feestvierders ophalen aan het rond punt bij Sint-Jacobs. Geen saaie films, maar bijvoorbeeld Emanuelle, waarbij wel gedanst mag worden. Er zijn koeken en koffie, en zelfs nog een after-after party. Want iets voor de middag rijdt de bus met de overblijvers naar de Blaarmeersen voor een frisse duik en een dutje op het strand. Al mag slapen in de opgeknapte cinemazaal ook wel.

Gratis is het niet, wie wil deelnemen betaalt 10 euro, zonder busvervoer 8 euro. Info: www.dekoer.be