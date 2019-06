Chroom-6 bij NMBS: “De angst onder de getroffen werknemers is énorm” Jeroen Desmecht

05 juni 2019

14u55 0 Gent De zaak tegen de NMBS, die in Gentbrugge een kleine 100 werknemers liet werken in het giftige stof chroom-6, zal pas in oktober effectief worden ingeleid. “Op dit moment wordt een 58-jarige collega van ons begraven in Lochristi”, vertelt een werknemer. “Of er een link is met de chroom-6 kwestie, weten niet. Dat is bijna onmogelijk aan te tonen. Maar de angst onder de getroffen werknemers is énorm.”

De werknemers van de NMBS zouden tussen maart 2014 en begin 2016 bij de ontmanteling van oude MR-75-treinstellen in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Dat is, net zoals asbest, niet schadelijk in vaste vorm, maar als stof kan het in de poriën, ogen en keel binnen dringen en verschillende soorten kanker veroorzaken. Bij het afschuren en afslijpen van de oude verf van de treinstellen zouden er giftige stofwolken vrijgekomen zijn.

Veel onzekerheid

Vanwege de bijzonder technische aard van de zaak, wil het Gentse gerecht het onderzoek zo uitgebreid mogelijk voeren. Eind 2018 werden twee deskundigen aangesteld om de metingen grondig te analyseren. Die resultaten konden de betrokken partijen gisteren inkijken.

“We krijgen nu twee maanden de tijd om opmerkingen op die rapporten te formuleren”, reageert Tony Fonteyne van het ACOD-spoor. Hij stelde zich samen met zo’n tachtig werknemers burgerlijke partij. Volgens hem was de NMBS op de hoogte van het risico. De vervoersmaatschappij riskeert nu straffen voor onopzettelijke slagen en verwondingen en voor het niet nemen van preventiemaatregelen. “Wij vragen dan ook een morele schadevergoeding. Lopen de blootgestelde werknemers een risico? En als ze ziek worden, is het dan door chroom-6? De onzekerheid is knagend.”

“Om half 11 vond vandaag de begrafenis plaats van een collega van ons. Een industriële lasser die ook werd blootgesteld”, zuchten enkele betrokken werkmannen. “Het was kiezen tussen de zitting of zijn begrafenis, daarom zijn we vandaag niet zo talrijk aanwezig. Of er een link is, weten we niet. Dat is bijna onmogelijk aan te tonen. Maar de angst is reëel.”

597 extra stalen

Woensdag vroeg meester Ingrid Martens, advocaat van de burgerlijke partijen, om nog eens 597 stalen (genomen bij de kleine honderd blootgestelde werknemers door de preventiedienst van de NMBS, red) over te maken aan de deskundigen.

“Gemiddeld gezien zou bij zo’n 10 procent van de onderzochte werknemers het creatinegehalte - een stof die in het bloed wordt gemeten om o.a. de nierfuncties te controleren - hoger liggen dan 4.9 microgram per gram”, klinkt het. “Wat de resultaten daar zijn, weet ik niet. Maar het lijkt mij uiterst relevant dat die aan de deskundigen worden overgemaakt.”

Tegen 25 september zou het definitief eindverslag van de deskundigen klaar zijn. Op 2 oktober wordt de zaak normaal effectief ingeleid.