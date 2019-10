Chroom-6 bij de NMBS: zaak wordt op zes mei behandeld Jeroen Desmecht

02 oktober 2019

13u04 2 Gent De NMBS moet zich op zes mei verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent nadat de vervoersmaatschappij een kleine 100 werknemers liet werken in het giftige stof chroom-6. Dat besliste rechtbankvoorzitter Peter Coppens vandaag tijdens een - meermaals uitgestelde - inleidende zitting.

De werknemers van de NMBS zouden tussen maart 2014 en begin 2016 bij de ontmanteling van oude MR-75-treinstellen in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Dat is, net zoals asbest, niet schadelijk in vaste vorm, maar als stof kan het de poriën, ogen en keel binnendringen en verschillende soorten kanker veroorzaken. Bij het afschuren en afslijpen van de oude verf van de treinstellen zouden er giftige stofwolken vrijgekomen zijn.

Duizenden euro’s aan schadevergoedingen

De vervoersmaatschappij riskeert straffen voor onopzettelijke slagen en verwondingen en voor het niet nemen van preventiemaatregelen. Het ACOD-spoor stelde zich samen met zo’n tachtig werknemers burgerlijke partij. De arbeiders eisen 2.500 euro morele schadevergoeding voor de onzekerheid. Bovendien willen ze een levenslange garantie op terugbetaling indien ze ziek worden door chroom-6.

597 extra stalen

Vanwege de bijzonder technische aard van de zaak, wil het Gentse gerecht het onderzoek zo uitgebreid mogelijk voeren. Eind 2018 werden twee deskundigen aangesteld om de metingen grondig te analyseren. Die resultaten konden de betrokken partijen deze zomer inkijken. Meester Ingrid Martens, advocaat van een vijftigtal burgerlijke partijen, vroeg toen om 597 extra stalen over te maken aan de deskundigen. Die werden genomen door de preventiedienst van de NMBS bij de blootgestelde werknemers. “Gemiddeld gezien zou bij 10 procent van de onderzochte werknemers het creatinegehalte - een stof die in het bloed wordt gemeten om onder andere de nierfuncties te controleren - hoger liggen dan 4.9 microgram per gram”, verklaarde de meester toen aan de rechtbank. “Wat de resultaten daar zijn, weet ik niet. Maar het lijkt mij uiterst relevant dat die aan de deskundigen worden overgemaakt.”

De rechtbank ging in op haar verzoek en stelde de inleiding van de zaak opnieuw uit, deze keer naar 2 oktober. Het definitieve eindverslag van de deskundigen stond gepland voor 25 september, maar is vandaag nog niet af. De partijen kunnen het rapport volgende week allicht inkijken. Op zes mei wordt de zaak dan effectief behandeld voor de sociaal strafrechtelijke kamer van de correctionele rechtbank.