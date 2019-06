Christophe Peeters zit de gemeenteraad voor Sabine Van Damme

24 juni 2019

19u17 0 Gent Niet voorzitter Zeneb Bensafia, maar ondervoorzitter Christophe Peeters zit vanavond en morgen de gemeenteraad voor. Het budget van de stad staat op het programma, en Peeters is – als ex-schepen van financiën – specialist ter zake.

De gemeenteraad duurt doorgaans verschrikkelijk lang als het budget op het programma staat. Drie avonden zijn daarbij geen uitzondering. Maar omdat niemand daar zin in heeft, is aan Peeters gevraagd om de raad voor te zitten en met strakke hand te leiden. Zo moet de duur van de raad beperkt worden tot 2 avonden, en moet het niveau van de interventies op peil blijven. Peeters kent de begroting van de stad namelijk nog steeds als de beste, hij had ze 12 jaar onder zijn bevoegdheid. Dat ‘het systeem’ het al meteen liet afweten, bracht Peeters alvast niet van zijn stuk. “Als we niet digitaal kunnen stemmen, dan maar met handopsteking.”

