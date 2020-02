Christophe Peeters al 25 jaar in de Gentse gemeenteraad. “Waarom zou ik stoppen? Ik wil er nog minstens 25 jaar bij doen” Sabine Van Damme

20 februari 2020

18u45 3 Gent Een snotneus was hij nog, nauwelijks 20 jaar oud, toen hij zijn eed als gemeenteraadslid aflegde. Christophe Peeters zit er 25 jaar later nog. Gepokt en gemazeld, de nestor van de Gentse politiek. Klappen gekregen, maar nooit bij de pakken blijven zitten, zelfs niet toen zijn eigen partij hem in de steek liet. “Stoppen? Natuurlijk heb ik daaraan gedacht, maar dat zou te gemakkelijk zijn. En ik doe dit veel te graag.”

Een taart van muilentrekkers in café De Turk. Daarmee vierde Peeters op ludieke wijzen zijn kwarteeuw in de politiek. Altijd in Gent, nooit een cumul met iets anders. En dat blijft voorlopig ook zo. In 2000, op zijn 26ste werd hij voor het eerst schepen. In 2002 werd hij dat opnieuw, en hij bleef dat ook, tot hij bij het begin van de nieuwe legislatuur koudweg opzij werd geschoven. Het bestuursakkoord mocht hij nog mee onderhandelen, het uitvoeren ervan, daar was hij plots niet meer voor nodig. “Natuurlijk heb ik even gedacht aan stoppen”, zegt hij over de pijnlijkste passage in zijn carrière. “Maar dat kon ik niet maken tegenover mijn bijna 5.000 kiezers. En ja, ik ben benaderd door andere partijen. En ook dan heb ik nagedacht. Maar stoppen of weglopen zou te makkelijk zijn. Ik ben en blijf een liberaal, en dus blijf ik waar ik zit. Ook als raadslid, en binnenkort als voorzitter van de gemeenteraad, kan ik mijn steentje bijdragen.” (Lees verder onder de foto)

Peeters vond een job buiten de politiek, want ‘gemeenteraadslid’ is geen betaalde job. “Wat eigenlijk een schande is. Beter zou zijn het aantal raadsleden (nu 53, nvdr) te halveren, en diegenen die het doen, betalen voor wat ze doen. Tenslotte beheren zij het budget van de stad. Je moet het maar doen, als raadslid en zeker als oppositieraadslid, een dagjob uitvoeren, en daarnaast alle avondvergaderingen bijwonen én alles dossiers opvolgen én alle stukken lezen, en dat nog combineren met een privéleven. Dat is moeilijk vol te houden. Kijk naar Steve Stevens, die na een jaar is gestopt. Het was nochtans een beloftevolle kerel. Want politiek is een stiel, en een stiel moet je leren. Dat beseft niet iedereen. Een een vleugje redenaarskunst is dan mooi meegenomen. Ook dat heeft lang niet iedereen.”

In al zijn 25 jaren zag Peeters de stad én de politiek veranderen. “Ik begon vlak na de saneringsoperatie van Sas van Rouveroij”, zegt hij. “Sas en Frank Beke zijn toen begonnen met stevig investeren in de stad. Zij hebben gezorgd voor de omvorming van Gent van grauwe industriestad naar hippe plek. Het eerste mobiliteitsplan van Sas, daar heb ik aan meegewerkt. Het is fantastisch om deel uit te maken van de opbouw en de verandering van de stad. Er was toen veel meer ambitie en durf dan er nu is, denk ik. Ik vind het ook jammer dat er nauwelijks nog raadsleden met veel ervaring zijn. Buiten Johan Deckmyn (VB) en ikzelf is er niemand die er voor het jaar 2000 al was. Heel veel levend geheugen is daardoor verloren gegaan. Nochtans is dat belangrijk om achtergronden te begrijpen, om te weten waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn.” De raadsleden van nu zouden overigens ook de gang van zaken van vroeger niet meer pikken. In 1998 moest toenmalig burgemeester Frank Beke aan een prof vragen om het examen van Peeters uit te stellen. Peeters, toen raadslid maar ook nog student, had de gemeenteraad bijgewoond, tot 8 uur ‘s morgens. (Lees verder onder de foto)

Peeters vindt niet dat de politiek harder is geworden. “Er werd vroeger ook al keihard gediscussieerd, wees daar maar zeker van. Maar na de gemeenteraad konden we wel samen pinten pakken. Dat gebeurt nauwelijks nog. Er wordt veel meer op de man gespeeld, en ‘de vijand’ wordt gedemoniseerd. Dat is jammer. Ook het niveau van de debatten is erop achteruit gegaan. Raadsleden van de meerderheid die hun eigen schepenen zitten te feliciteren of vragen te stellen, dat draagt niks bij aan de inhoud. Een debat moet stevig zijn, onderbouwd. Je moet als raadslid de reputatie kweken van: “oei, die gaat iets zeggen, en ’t zal weer raak zijn.” Wat Tom De Meester van PVDA nu aan het doen is, dus.” (Lees verder onder de foto)

Hoe hij zijn politieke toekomst ziet, weet hij zelf nog niet zo goed. “Stoppen doe ik niet, ik wil er zeker nog 25 jaar bij doen. Ik wil de Herman Decroo van Gent worden (lacht). Ik doe dit veel te graag om ermee te stoppen. Maar of ik nu onmiddellijk weer schepen wil worden mocht de mogelijkheid zich voordoen, dat weet ik niet. Ik heb intussen een heel boeiende job buiten de politiek, ik werk onder meer rond elektrische deelauto’s en energie. Het gaat allemaal sneller vooruit dan in de politiek. Ik wil wel Egbert Lachaert steunen in zijn campagne om voorzitter van de partij te worden. In mijn ogen is Egbert de enige mogelijke optie om de Open Vld terug van de grond te krijgen. Al de rest is gewoon meer van hetzelfde van vandaag, wat we dus niet nodig hebben.” Over een kieslijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil Peeters nog niks zeggen. “2024 is nog ver weg. Ik weet wel dat ik weer meedoe. Maar meer valt daarover nog niet te zeggen.”

