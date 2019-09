Christiaan houdt zijn alpaca bij garageboxen in Gent, binnenkort komt er een tweede bij Sabine Van Damme

02 september 2019

18u07 2 Gent In de Reinaertstraat in de Brugse Poort woont sinds vrijdag een alpaca, en dat is nu niet meteen een beest dat je daar zou verwachten. Kozemieke heet het dier, en ze is eigendom van Christiaan D’Halleweyn. Die houdt het die alpaca – en binnenkort zelfs 2 – bij zijn garageboxen. Buren gingen klagen bij de politie, maar die kon enkel vaststellen dat het dier goed verzorgd wordt.

Buurtbewoners belden de politie omdat ze vonden dat een alpaca helemaal niet thuis hoort op het kiezelterrein van de garageboxen in de Reinaerstraat. “Onzin natuurlijk, alpaca’s leven in Peru ook in rotsachtig gebied”, zegt eigenaar Christiaan D’Halleweyn. “Daarbij, hier staan planten en kruiden waar ze van eet, ze heeft korrels in haar box, en volgende week ligt hier 300 vierkante meter gras ook.”

Kozemieke komt uit Kluizen en is nu 4 maanden oud, en dus nog niet volgroeid. In oktober komt er mannelijk gezelschap bij, want alpaca’s zijn kuddedieren. D’Halleweyn koos voor een zwart-wit exemplaar, dat nu nog te jong is om bij zijn moeder weggehaald te worden. “Ik heb voor hen een garagebox omgebouwd tot huis, en daarin staat nog eens een tuinhuisje vol stro waar ze zich kunnen verschuilen. Kozemieke is er nog niet in geweest, van haar korrels heeft ze wel al gegeten. Het is niet direct de bedoeling met de dieren te gaan kweken, al weet je natuurlijk nooit.”

Nog meer dieren

D’Halleweyn kocht het dier nadat hij een boek van een Zwitserse schrijfster las. “Ik heb mijn dochter van 12 al 3 jaar niet meer gezien, hopelijk helpt dit dier om haar toch tot hier te krijgen, zodat ze het kan knuffelen. Ik ga het hier overigens niet bij laten, ik wil meer dieren. Die liggen mij beter dan de meeste mensen. Ik plan een aantal garageboxen af te breken om er een vijver in de plaats te leggen, voor ganzen en eenden.”

Volgens de alpaca-eigenaar, die ook eigenaar is van het terrein met de garageboxen, vinden al zijn huurders het geweldig. “Ze komen naar hier met hun kinderen, de meesten hebben nog nooit zo’n beestje gezien. Ze nemen dan foto’s en zo.” Voor diefstal heeft hij geen schrik. “Het terrein is afgesloten met een elektrische poort, en ik slaap hier vlak naast. Ik zou het wel horen, mocht er iets gebeuren. En daarbij, een alpaca is snel en zwaar, die pak je niet zomaar even mee.”

De politie stuurde intussen iemand langs die vaststelde dat het beestje inderdaad goed verzorgd wordt. Voor alle zekerheid werd ook de dienst Dierenwelzijn gewaarschuwd, maar het ziet er niet naar uit dat Kozemieke weg zal moeten. “En dat hier nog auto’s parkeren, hoeft geen probleem te zijn. Ze loopt er sowieso van weg, en iedereen weet dat ze hier zit. Ze zal niet aangereden worden.”