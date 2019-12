Christa neemt na 20 jaar afscheid van basisschool De Krekel: “Elke school zou een brugfiguur als haar moeten hebben” Yannick De Spiegeleir

12u51 0 Gent In Vrije basisschool De Krekel in Sint-Amandsberg hebben de leerlingen en hun ouders deze week afscheid genomen van brugfiguur Christa De Winter. Twintig jaar lang zette zij zich in om de ouders van de schoolgaande kinderen meer bij de school te betrekken. Nu gaat ze op pensioen.

Twintig jaar geleden pionierde Gent met haar ‘brugfigurenwerking’ in het onderwijs. Brugfiguren zijn verbonden aan een school, waar ze de schakel vormen tussen ouders en het schoolteam. Het doel is om het contact tussen beiden te versterken. Bij de start van dit schooljaar telden 41 basisscholen en 8 secundaire Gentse scholen een vaste brugfiguur.

Recent kondigde het Gentse stadsbestuur de aanwerving aan van 6 extra brugfiguren. “Ouderbetrokkenheid maakt een verschil. Vandaar de keuze van het Gentse beleid om hier extra op in te zetten. Met deze aanwervingen zullen alle scholen beroep kunnen doen op brugfiguren. Dat kan via een ‘vaste’ brugfiguur of een trajectbrugfiguur”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Bij basisschool De Krekel zijn ze rotsvast overtuigd van het belang van een brugfiguur. Christa is er enorm geliefd bij de ouders. “Ze heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van onze kinderen. Ze heeft ons onder meer geholpen om taalbarrières te overwinnen”, zeggen Urek en Rabia. “Christa heeft altijd geholpen waar ze kon. Elke school zou een brugfiguur zoals haar moeten hebben.”

De Lettertuin

Zelf is Christa bijzonder trots op de ‘Lettertuin’: de schoolbibliotheek van de Krekel. Het is een van de initiatieven waar ze haar schouders onder zette. “Ook mama’s van Turkse origine komen hier boekjes ontlenen voor hun kinderen en er wordt hier regelmatig voorgelezen aan de kinderen.” In die 20 jaar zag de brugfiguur de mogelijkheden evolueren. “Vroeger was er geen wijkgezondheidscentrum of buurtcentrum waar je fietslessen kon volgen. Het aanbod is veel groter en dat is een positieve zaak.”

Schepen Decruynaere is vol lof over het werk van de brugfiguur. “Christa maakte onmisbaar deel uit van de school. Ze was groot voorstander van huisbezoeken en een voorvechtster van het belang van lezen. De Krekel heeft niet toevallig een van de mooiste schoolbibliotheken. Dat en veel meer hebben we aan haar te danken.”