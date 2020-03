Chris en Stijn richten website Steunhorecavlaanderen.be op: “Getroffen horecaondernemers hart onder de riem steken” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2020

20u18 170 Gent De horecasector heeft het niet onder de markt door het coronavirus. Om de getroffen ondernemers een hart onder de riem te steken lanceren Chris Vandecasteele en Stijn Vanden Bossche zaterdagavond de nieuwe webstek Steunhorecavlaanderen.be. “Daarop willen we een overzicht bieden van alle restaurants die uitzonderlijk afhaalmaaltijden aanbieden omdat ze de deuren moeten sluiten.”

Met zijn boekhoudkantoor Vadecas telt Lokeraar Chris Vandecasteele heel wat horecaondernemers in zijn klantenbestand. “Vanuit mijn positie besef ik dat de horeca lastige weken tegemoet gaat. Zo kwam ik op dit idee om dit initiatief te lanceren.” Chris kreeg al snel de steun van zijn kennis Kristof Gheyssens. Ook Stijn Vanden Bossche van de Gentse onderneming Bosh & Bordon, die websites ontwikkelt op maat, was enthousiast.

Zij sprongen mee op de kar. “Ik weet wat het coronavirus kan aanrichten, want mijn vrouw vertoon zelf de symptomen. Daarom zit ze in quarantaine”, doet Stijn zijn verhaal. Het verplichte huisarrest van zijn wederhelft weerhield de websiteontwikkelaar niet om in de nacht van vrijdag op zaterdag tot 5 uur ’s ochtends in de weer te zijn om de nieuwe website op punt te stellen.

Afhaalmaaltijden

“We hopen dat de Vlamingen via deze website denkt aan zijn lokale horecazaak én eens een afhaalgerecht gaat bestellen. Via een zoekmachine kan je op basis van je postcode kijken welke restaurants afhaalmaaltijden aanbieden. We verzamelen de brasseries en restaurants die volledig de deur moeten sluiten”, aldus het duo. Van de horecaondernemers wordt enkel gevraagd dat ze zich eenmalig registreren. “Op die manier willen we het overzichtelijk houden voor iedereen. Dit is voor alle duidelijkheid een volledig vrijwillig initiatief waarmee we gewoon de lokale horeca ondernemer een hart onder de riem willen steken.

Via Facebook lanceerden Chris en Stijn vrijdagavond een oproep om zoveel mogelijk zaken in kaart te brengen. “Die werd al meer dan 300 keer gedeeld. Er is dus zeker enthousiasme voor. Ook de Facebookgroep Unie Belgische Horeca die heel wat ondernemers uit de sector verenigt, zet mee zijn schouders onder de website.”

Voor meer informatie kan je surfen naar www.steunhorecavlaanderen.be.