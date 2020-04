Chocolates from Heaven krijgt tijdelijke webshop, net voor Pasen Jill Dhondt Sabine Van Damme

03 april 2020

16u57 0 Gent De Gentse producent Klingele Chocolade opent tijdelijk een webshop voor het merk ‘Chocolates from Heaven’. Net op tijd om chocolade te bestellen voor Pasen.

Klingele Chocolade produceert al 25 jaar chocolade met passie en respect voor de cacaoboeren. Sinds 2017 produceren ze ook Belgische, biologische en Fairtrade chocolade onder het merk ‘Chocolates from Heaven’. Voor dat merk lanceert de chocoladeproducent tijdelijk een webshop. Wie wil kan een bestelling plaatsen voor iemand die ze missen, die goed werk levert, die jarig is, enzovoort. De pakketjes worden voorzien van een persoonlijke boodschap. Beiden worden gratis aan huis geleverd, waar de bestemmeling ook woont in België.