Chirojongens Oostakker verkopen azalea’s nadat hun geld werd geroofd via internetfraude Sabine Van Damme

15 april 2020

13u01 6 Gent Dikke pech voor de Chirojongens van Oostakker. Na internetfraude blijkt dat hun hele rekening is leeggeplunderd. Het geld dat ze wilden gebruiken om een nieuwe tent aan te kopen én het zomerkamp te organiseren, is weg. Dus verkoopt de leiding nu azalea’s om de kas te spijzen. “En zo steunen we meteen ook de sierteelt.”

Een aankoop op een website zal de Chirojongens van Oostakker nog lang heugen. “Korte tijd daarna merkten we dat de hele jongensrekening leeg was geplunderd”, zegt groepsleider Jonas Algoet. “Een dikke tegenvaller dus. We hadden gespaard om een nieuwe tent te kopen, die we echt nodig hebben, dus dat kan nu niet meer. En ook de organisatie van het zomerkamp kost geld. Dat kamp in juli mag – voor zover we nu weten – nog steeds doorgaan. Gelukkig, want we zijn dan altijd met 120, leden, leiding en kookouders samen.”

Alle andere evenementen zoals barbecues – die geld in het laatje brengen bij de Chiro – zijn door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Om toch nog iets van de verliezen te recupereren, verkopen de Chirojongens nu azalea’s, de bekendste bloemen uit de streek. “We werken daarvoor samen met een teler uit Zaffelare”, zegt Jonas. “Omdat alle tuincentra gesloten zijn, zou hij zijn bloemen anders gewoon moeten wegsmijten, of verpatsen aan dumpingprijzen. Met deze bloemenactie helpen we hem, en hopen we er zelf ook iets aan te verdienen uiteraard. We hebben er alleen geen idee van of er veel vraag is naar azalea’s.”

Wie bloemen wil bestellen, kan dat via de Facebookpagina van de Chiro Oostakker. Een plant kost 7 euro, een bak met 6 planten 30 euro. De leiding brengt de bestelde bloemen aan huis met de fiets. Ze zetten de plantjes af voor de deur, allemaal zoals de coronavoorschriften het vereisen. Dus wie de pechvogels van de Chiro terug op weg wil helpen, kan bloemen bestellen bij hen.