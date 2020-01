Chef van Amigo slaat vleugels uit, opent visrestaurant aan de Reep Jill Dhondt

28 januari 2020

19u12 9 Gent Louis Snauwaert (27) was chef bij Amigo, Cheyenne Dekeyser (28) was fotografe. Samen hebben ze hun trouwplannen even uitgesteld om een visrestaurant te openen op de Reep. Hun doel is om hoogstaande gerechten op een speelse wijze te brengen, in een gezellige setting met verantwoorde producten.

“Het was geen droom van mij om zelf iets te openen”, zegt Louis vanachter de golvende bar. “Dan zit je heel je leven vast, dacht ik. Tot het meer en meer begon te kriebelen. Cheyenne had ooit gezegd ‘als jij iets doet, ga ik mee’. Moest ze dat niet gezegd hebben, had ik nooit iets geopend.” Louis werkte voordien bij Amigo, waar hij meer dan een jaar in de keuken heeft gestaan. “Op een bepaald moment was ik klaar voor iets anders. We zouden op zoek gaan naar een concept dat Gent nog nodig had, waarvan er geen twintig in een dozijn zijn. Zo zijn we uitgekomen op een visrestaurant.”

Het kind kreeg na zes maanden brainstormen de naam ‘John Dory’. “Velen denken meteen aan Dory van Finding Nemo”, lacht Cheyenne. “We vinden dat wel leuk, hoewel de naam eigenlijk verwijst naar ‘zonnevis’ in het Engels en naar het pop-up cafeetje ‘John Terras’ dat er hiervoor was.” Louis en Cheyenne namen het pand grondig onder handen. De betonnen vloer werd behouden, maar de muren werden in het oudroze gehuld. Doorheen de zaal werden er stalen tafeltjes neergezet met houten, bestofte stoelen rond. Aan de muur hangen enkele kunstwerken van Cheyenne.

Meer dan puree met kabeljauw

Het koppel koos voor fine dining in een speelse setting. “Het is de bedoeling dat mensen hier terug graag vis leren eten”, zegt Louis. “We gaan meer serveren dan een gewoon pureetje met kabeljauw. Het mag wat verfijnder zijn. Er zullen zeker en vast complexe smaken bij zitten die nog steeds herkenbaar zijn.” Hoewel het gaat om fijne keuken, moet een bezoekje betaalbaar blijven voor het artistieke duo. “Vis is nooit goedkoop, het blijft een duurder product, en toch liggen onze prijzen niet hoger dan 50 of 70 euro per persoon.”

De sfeer is evenzeer van belang. “Het mag niet te stijf zijn”, legt Cheyenne uit. “We gaan voor een lossere, gezellige stemming. Daar hoort een kleine bezetting bij, er kan hier twintig man binnen. Op deze manier kunnen we rechtstreeks in contact blijven met onze klanten. We willen hen een aangename tijd geven, dat ze op hun gemak zitten. We zijn niet van plan om ze na twee uur weg te sturen omdat de volgende shift eraan komt.”

Lokaal vangsten

Eens de gasten aan tafel komen mogen ze zich verwachten aan een duurzame, lokale kaart. “Veel vis zal uit de Noordzee komen”, zegt Louis. “Elk vis zal met de lijn gevangen worden, niet met een net, zonder de bodem aan te tasten. Ons bier komt van een brouwerij uit Merelbeke, met de restjes maak ik zelf brood. Het zuivel komt ook uit de buurt. De lijst is ellenlang.” Passie met hopen, dat is duidelijk.

John Dory is open vanaf 6 februari van 18 tot 23 uur, en gesloten op woensdag en zaterdag. Reserveren is reeds mogelijk. Het adres is Reep 9, Gent.