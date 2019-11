Chef Sam Van Houcke (Maste) schittert in mini-docu ‘Meet the Chef’ Yannick De Spiegeleir

19 november 2019

23u45 0 Gent Op YouTube kan je vanaf vandaag kijken naar de aflevering van de online docuserie ‘Meet The Chef’ met Sam Van Houcke van toprestaurant Maste in Gent.

Voor Van Houcke zijn het spannende tijden. Afgelopen weekend behaalde hij een tweede plaats in de finale van Bocuse d’Or België: het officieuze Belgisch Kampioenschap gastronomie. De afgelopen jaren onderscheidde hij zich ook al als Eerste kok van België (2013), Flemish Kitchen Rebel (2015) Viskok van het jaar (2017) en Europees kampioen Global Chef Challenge (2019). “Het is niet mijn doel om mijn prijzenkast te vullen, maar vooral om mijzelf te verrijken en steeds op een hoger niveau te koken.”

In ‘Meet The Chef’, een initiatief van slimme kassaproducent Lightspeed, schetst Van Houcke de unieke ervaring die hij aan zijn klanten wil bieden in Maste. “We willen dat onze gasten kunnen genieten in een aangename sfeer van kwalitatieve bereidingen.”

Maste werd in de wandelgangen ook genoemd als een kanshebber voor een eerste Michelinster, maar gisteren bleef de witte rook uit tijdens de voorstelling van de nieuwe gids. “Het was een mooie erkenning geweest, maar het slaat mij ook niet uit mijn lood. Dat we geen ster hebben, betekent niet dat we niet goed bezig zijn. Er zit geen druk achter.”