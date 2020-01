Chef Olly Ceulenaere kookt zoals 500 jaar geleden voor Van Eyck-jaar: “Geen lam, wel wentelteefjes met spek”



Erik De Troyer

17 januari 2020

17u58 0 Gent De Gentse chef-kok Olly Ceulenaere verdiepte zich de voorbije maanden in de kookkunsten uit de tijd van Jan Van Eyck. Met niets dan ingrediënten die 500 jaar geleden ter beschikking waren, creëerde hij 24 gerechten. Dankzij de gratis brochure ‘Smakeleyck’ kan je ze ook thuis bereiden.

“Historica Annelies Van WIttenberghe van de UGent en foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh onderzochten de historische bronnen over voeding in die periode”, legt schepen van cultuur Sami Souguir (Open Vld) uit. “Die kennis deelden ze met chef-kok Olly Ceulenaere (van restaurant Publiek in de Ham, red.). Hij ontwikkelde twee gerechten voor elke maand van het jaar en daarvoor gebruikt hij alleen seizoensgebonden producten.”

Zoet en zout combineren

De chef-kok leefde zich alvast uit. “Het was een bijzonder leuke ervaring”, zegt Ceulenaere. “De geschiedkundigen bezorgden mij heel wat info en ik ben dan aan de slag gegaan om te zien wat er mogelijk was. Een combinatie van zoet en zout was toen zeker niet ongewoon. Sommige zaken doen we nu nog. Peperkoek in ons stoofvlees doen bijvoorbeeld. Maar ik heb ook wentelteefjes met spek gemaakt, wat toch iets ongewoner is. Een gerecht met lam heb ik dan weer niet bereid. Dat was misschien net iets te voor de hand liggend.”

In keuken geslopen

“Ik had niet het plan om zelf een Van Eyck-menu te creëren in mijn restaurant maar ik merk wel dat er heel wat toetsen toch in mijn keuken zijn geslopen de voorbije maanden. Dat kan ook bijna niet anders als je zo’n hoeveelheid unieke informatie in handen krijgt”, lacht chef-kok Olly.

De stad hoopt nu dat ook de andere horecazaken zich laten inspireren door de gerechten en zelf Van Eyck-creaties op de kaart zullen zetten. Alle horecazaken krijgen het boekje in de mailbox. Vanaf 1 februari kan u de brochure met de recepten en historische uitleg ook gratis afhalen in de Van Eyck-shop in het Belfort.