Chef Het Lepelblad brengt verhalen van lokale leveranciers samen in boek ’t Felt: “Handleiding voor een duurzame keuken” Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

12u31 0 Gent Al 12 jaar zet chef Tina Van der Heyden van restaurant Het Lepelblad in Onderbergen koken met lokale en seizoensgebonden ingrediënten op de kaart. In samenwerking met haar lokale leveranciers wil ze met het nieuwe boek ’t Felt haar kennis over duurzaam koken delen.

Gepekelde koolrabi, gefermenteerde prei of panna cotta met kokosmelk en appel: het zijn maar enkele van de recepten in het nieuwe boek die je doen watertanden. “Maar eerder dan een kookboek is ’t Felt een handleiding tot een duurzame keuken”, verduidelijkt Sam Paret, de auteur van het boek die de verhalen van Tina’s leveranciers naar het papier vertaalde in combinatie met prachtige foto’s van Jelle Vermeersch.

Tina’s filosofie om haar kennis te delen staat voorop in het boek: zowel in de vorm van de recepten als via de ontwapenende verhalen van haar leveranciers. Zo kan je je verdiepen in de filosofie achter de Gentse sociale biobakkerij Compaan, de werkwijze van stadsecoloog Geert Heyneman die op basis van wildpluk van kruiden de Ginderella Gin op de markt bracht of de reizen die Food Travelers – actief in De Punt in Gentbrugge – maakt om in de wereld op zoek te gaan naar uitzonderlijke specerijen.

Hotelscholen

“Koks mogen zich niet langer opsluiten in hun keuken, maar moeten net hun kennis van producten en technieken delen om steeds beter en duurzamer te koken”, stelt Tina. Zelf wil ze ook de koks van morgen een helpende hand reiken met haar boek. “Hotelscholen willen duurzaamheid in hun lessenpakketten verwerken en daar willen wij graag bij helpen. We hebben al met twee scholen contact opgenomen en die waren meteen enthousiast. We gaan hen het materiaal uit het boek ter beschikking stellen om te gebruiken tijdens de opleiding.”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) kreeg tijdens de officiële boekvoorstelling in Het Lepelblad het eerste exemplaar overhandigd. Hij sprak vol lof over Tina en haar team. “Deze handleiding om duurzaam te koken past perfect in de voedselstrategie ‘Gent en Garde’ van onze stad. In onze stad groeien initiatieven rond duurzame voeding en landbouw als kool: zo beschikt onze stad over meer dan 30 plukplekken en 67 moestuingroepen en worden in onze stadsscholen jaarlijks meer dan 750.000 vegetarische maaltijden geserveerd.”