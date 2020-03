Chef Cochon de Luxe maakt hilarische kookfilmpjes Jill Dhondt

26 maart 2020

15u47 4 Gent Voor Tom Van Lysebettens (33), chef en uitbater van Cochon de Luxe, is het even wat rustiger. Gezien het restaurant enkele weken dicht moet, is hij begonnen met het posten van hilarische kookvideo’s.

‘De super-enthousiaste chef show’ duurt nooit langer dan een minuut. Op hilarische wijze geeft Tom aan wat je nodig hebt om slagroom, een spiegelei, mayonaise, popcorn of vegan appeltaart te maken, en hoe je te werk gaat. “Nu het restaurant noodgedwongen gesloten is, zijn we beginnen nadenken wat we de komende weken kunnen doen, behalve verbouwingsklusjes thuis”, zegt hij. “Ik kan geen mensen leren koken, maar hopelijk kan ik ze wel doen lachen. Het mag al eens wat luchtiger zijn, tussen het deprimerende coronanieuws door.”

Elke dag post Tom een hilarische instructievideo op zijn facebook, van woensdag tot zondag. “Dat zijn normaal de openingsdagen van ons restaurant. Ik heb al onder mijn voeten gekregen dat ik op andere dagen geen video had gepost. Maar van maandag tot dinsdag blijft het weekend”, lacht Tom.