Chauffeurs volgen voortaan terugkommoment in Oost-Vlaanderen My Generation Drive vult ontbrekend aanbod in Yannick De Spiegeleir

07 juni 2019

14u07 12 Gent Oost-Vlaamse beginnende chauffeurs kunnen binnenkort in de eigen provincie naar het terugkommoment gaan. Dat is een opleiding van vier uur voor onervaren automobilisten. Hoewel de opleiding verplicht is sinds januari was er nog geen aanbod in Oost-Vlaanderen.

Om dat nijpende probleem op te lossen trekken vijf Oost-Vlaamse rijscholen samen aan de kar en richten ze My Generation Drive op.Al wie na september 2017 een voorlopig rijbewijs heeft behaald, moet 6 tot 9 maanden na het behalen van zijn of haar definitief rijbewijs B een terugkommoment volgen. Dat is sinds 1 januari 2019 verplicht, maar in Oost-Vlaanderen bestond er tot nu nog geen aanbod.

Jonge chauffeurs moesten nu in principe naar West-Vlaanderen, Antwerpen of een andere provincie rijden om de opleiding te volgen.

Slimmere verplaatsingen

Het eerste Oost-Vlaamse terugkommoment start op maandag 8 juli aan Flanders Expo in Gent. Niet toevallig een plek die ook met het openbaar vervoer goed te bereiken is. “De cursisten gebruiken trouwens leswagens tijdens de opleiding, dus hoeven ze zich niet naar hier te verplaatsen met de wagen. Dat iedereen een rijbewijs behaalt is nodig, maar rijden met de auto niet. We willen cursisten stimuleren om na te denken over hoe ze zich verplaatsen”, zegt Chantal De Keuster van My Generation Drive.

Morele plicht

Vijf Oost-Vlaamse rijscholen slaan de handen in elkaar met My Generation Drive. “We zien het als onze morele verplichting om dit te doen”, legt Francis Duthois van My Generation Drive uit. “Het is vrij uniek dat vijf rijscholen op deze schaal samenwerken. Maar het maakt deel uit van een groter verhaal, en we reiken de hand naar alle andere Oost-Vlaamse rijscholen. Dit is een oplossing voor alle startende chauffeurs in onze provincie en daar draait het om.”

Het terugkommoment bestaat uit een opleiding van vier uur en is bedoeld om de bewustwording te vergroten bij jonge, onervaren automobilisten. Zij lopen nog altijd een verhoogd risico op verkeersongevallen. Om het aantal slachtoffers in te dijken werd het terugkommoment in het leven geroepen.

Inschrijven voor het terugkommoment kan vanaf vandaag via de website www.mygenerationdrive.be.