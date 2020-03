Chauffeurs Bpost Gent leggen werk tijdlang neer: “Al drie weken vragen we om handgels” Cedric Matthys

17 maart 2020

08u53 90 Gent Bij Bpost heeft deze ochtend een 25-tal vrachtwagenchauffeurs het werk neergelegd. De werknemers waren niet akkoord met de manier waarop het bedrijf de coronacrisis aanpakt. Na een intern overleg gingen de chauffeurs opnieuw aan de slag.

In het postsorteercentrum Gent X in Wondelgem is deze ochtend een spontane staking uitgebroken onder de vrachtwagenchauffeurs. Een 25-tal werknemers wou niet aan hun ochtendshift beginnen. Ze vinden dat de post te weinig maatregelen neemt om coronabesmettingen te voorkomen . “Een poster ophangen, meer hebben ze niet gedaan”, klinkt het daar. “Al drie weken vragen we om handgels en toch kwamen die maar niet. ‘We hebben een mail gestuurd’, kregen we te horen. Maar een mail gaat ons niet beschermen tegen corona.”

Bijzondere tijden

Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bij Bpost, bevestigt het conflict, maar geeft aan dat het probleem intussen is opgelost. Rond kwart voor acht gingen alle vrachtwagenchauffeurs opnieuw aan het werk. “Het zijn bijzondere tijden”, licht Van Speybroeck toe. “Het is dan ook normaal dat er af en toe wat strubbelingen zijn. We zijn met de betrokkenen het gesprek aangegaan. Net als in alle andere postsorteercentra werkt ook in Gent alles zoals gewoonlijk.”

De vrachtwagenchauffeurs geven tot slot mee dat ze verdere acties niet uitsluiten. “We zijn bereid om te werken”, zeggen ze. “Het gaat in tegen onze aard om ons zomaar ziek te zetten, maar we willen tegelijk ook niet ziek worden. We vragen daarom dat de deurklinken, de scanners en de karren waarmee we de post vervoeren vaker ontsmet worden. We hebben soms het gevoel dat Bpost meer geeft om hun pakjes dan om hun werkvolk.”