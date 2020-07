Chauffeur rijdt in op wegenwerken, even gekneld Wouter Spillebeen

12u28 0 Gent De Bevrijdingslaan in Gent was deze voormiddag even afgesloten nadat een chauffeur er op de wegenwerken was ingereden. De inzittende zat even gekneld, maar kon zelf nog naar de brancard stappen.

Volgens getuigen kwam de wagen aan een vrij hoge snelheid aangereden toen die op de werken aan het voetpad inreed. De chauffeur moest niet uitwijken, mogelijk werd die even onwel achter het stuur. De wagen kwam tot stilstand in een put die net gegraven was. “Gelukkig maar, anders was het waarschijnlijk nog slechter afgelopen”, volgens de getuigen.

De chauffeur zat volgens de eerste meldingen naar de hulpdiensten even gekneld in de wagen. De hulpdiensten bevrijdden de bestuurder, die uiteindelijk nog zelf naar de brancard kon stappen.

Intussen is de Bevrijdingslaan weer vrijgegeven en wordt de schade aan de hekken rond de werken hersteld.